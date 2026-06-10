Kiedy należy mrozić truskawki? Trzymaj się tej daty, a nie stracą smaku i słodyczy

Krótki sezon na truskawki sprawia, że szukamy sposobów, by zatrzymać ich wyjątkowy smak i cieszyć się latem przez cały rok.

Mrożenie to idealne rozwiązanie, ale sukces zależy od jednego kluczowego czynnika, który często jest pomijany.

Sprawdź, kiedy dokładnie mrozić truskawki, aby zachowały pełnię smaku i słodyczy, idealne do zimowych deserów i koktajli.

Po truskawki chętnie sięgamy na surowo, dodajemy do deserów, koktajli, pierogów czy ciast. Niestety, sezon na świeże truskawki jest bardzo krótki. Zanim się obejrzymy, znikają z półek, pozostawiając nas z tęsknotą za ich wyjątkowym smakiem. Dlatego tak chętnie szukamy sposobów, by zatrzymać kawałek lata na dłużej, a najpopularniejszym i najskuteczniejszym z nich jest mrożenie. Dzięki niemu możemy cieszyć się smakiem lata nawet w środku zimy, dodając truskawki do owsianek czy koktajli.

Na truskawki!

Kiedy mrozić truskawki, aby zachowały słodki smak?

Kluczowe znaczenie ma jednak wybór odpowiedniego momentu na mrożenie. Najlepiej robić to wtedy, gdy truskawki są w pełni dojrzałe, jędrne i naturalnie słodkie. Owoce zebrane w szczycie sezonu zachowują po rozmrożeniu znacznie lepszy smak niż te kupowane na początku lub pod koniec zbiorów. Dlatego najlepszym momentem na zamrożenie truskawek jest połowa czerwca.

Przed umieszczeniem truskawek w zamrażarce należy je dokładnie umyć, osuszyć i usunąć szypułki. Bardzo ważne jest, aby owoce były suche, ponieważ nadmiar wody może pogorszyć ich strukturę po rozmrożeniu. Dobrym sposobem jest również wstępne zamrożenie truskawek rozłożonych pojedynczo na tacce. Dopiero po kilku godzinach można przełożyć je do woreczków lub pojemników. Dzięki temu owoce nie skleją się w jedną bryłę.

Warto pamiętać, że do mrożenia najlepiej wybierać wyłącznie zdrowe i nieuszkodzone owoce. Truskawki z oznakami zepsucia lub zgniecione mogą po rozmrożeniu stracić smak i konsystencję. Odpowiednio przygotowane owoce zachowują dużą część swoich walorów smakowych i pozwalają cieszyć się ulubionym letnim przysmakiem przez wiele miesięcy.

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