Fausti - kim jest?
Fausti, czyli Faustyna Fugińska, to polska influencerka, youtuberka i piosenkarka. Największą popularność zdobyła po wygraniu programu "Twoje 5 Minut", stworzonego przez Karola "Friza" Wiśniewskiego, a później dołączyła do ekipy Genzie.
Fausti - wiek
Ile lat ma Fausti? Influencerka urodziła się 13 maja 2000 roku, więc ma obecnie 25 lat. Niedługo skończy 26.
Fausti - wzrost
Ile wzrostu ma Fausti? Jej wzrost to około 165 cm. Nie jest to jednak oficjalna informacja.
Fausti - Genzie
W Genzie była jedną z głównych twarzy projektu. Brała udział w filmach, challenge’ach i codziennych materiałach publikowanych na YouTube. To właśnie tam zdobyła ogromną rozpoznawalność wśród młodszej widowni. Rozstała się z grupą w 2026 roku.
ZOBACZ TAKŻE: Bletka - kim jest? Najważniejsze informacje o karierze i życiu popularnej piosenkarki
Fausti - piosenki
Fausti rozwija też karierę muzyczną. Publikuje własne utwory i teledyski, które trafiają głównie do fanów popu i internetu. Jej muzyka jest słuchana głównie przez bardzo młode pokolenie. Jej single to
- "FriendSHIP"
- "Nie Pytaj Mnie"
- "Chce się tylko bawić"
- "Walk"
- "Papa"
- "Sticky rice"
- "Na party"
Fausti - TikTok
Na TikTok publikuje lifestyle, humorystyczne filmiki, trendy i backstage z życia influencerki. To jedno z jej najmocniejszych mediów społecznościowych. Ma tam ponad 1,5 miliona obserwujących.
Fausti - Bagi
Faustyna była często łączona przez fanów z Mikołajem "Bagim" Bagińskim, bo pojawiali się razem w contentach i social mediach, ale oficjalnie nie potwierdzono stałego związku. Internet często spekuluje na temat ich relacji, ale teraz większość osób uważa, że Bagi jest z tancerką Magdaleną Tarnowską.
Fausti - chłopak
Według publicznie dostępnych informacji była związana z Kubą Brzezińskim, choć obecnie bardzo chroni prywatność i nie mówi dużo o życiu uczuciowym.
Fausti - Instagram
Jej Instagram to @faustynaf. Obserwuje ją ponad 750 tysięcy osób.