Fausti - kim jest?

Fausti, czyli Faustyna Fugińska, to polska influencerka, youtuberka i piosenkarka. Największą popularność zdobyła po wygraniu programu "Twoje 5 Minut", stworzonego przez Karola "Friza" Wiśniewskiego, a później dołączyła do ekipy Genzie.

Fausti - wiek

Ile lat ma Fausti? Influencerka urodziła się 13 maja 2000 roku, więc ma obecnie 25 lat. Niedługo skończy 26.

Fausti - wzrost

Ile wzrostu ma Fausti? Jej wzrost to około 165 cm. Nie jest to jednak oficjalna informacja.

Fausti - Genzie

W Genzie była jedną z głównych twarzy projektu. Brała udział w filmach, challenge’ach i codziennych materiałach publikowanych na YouTube. To właśnie tam zdobyła ogromną rozpoznawalność wśród młodszej widowni. Rozstała się z grupą w 2026 roku.

Fausti - piosenki

Fausti rozwija też karierę muzyczną. Publikuje własne utwory i teledyski, które trafiają głównie do fanów popu i internetu. Jej muzyka jest słuchana głównie przez bardzo młode pokolenie. Jej single to

"FriendSHIP"

"Nie Pytaj Mnie"

"Chce się tylko bawić"

"Walk"

"Papa"

"Sticky rice"

"Na party"

Fausti - TikTok

Na TikTok publikuje lifestyle, humorystyczne filmiki, trendy i backstage z życia influencerki. To jedno z jej najmocniejszych mediów społecznościowych. Ma tam ponad 1,5 miliona obserwujących.

Fausti - Bagi

Faustyna była często łączona przez fanów z Mikołajem "Bagim" Bagińskim, bo pojawiali się razem w contentach i social mediach, ale oficjalnie nie potwierdzono stałego związku. Internet często spekuluje na temat ich relacji, ale teraz większość osób uważa, że Bagi jest z tancerką Magdaleną Tarnowską.

Fausti - chłopak

Według publicznie dostępnych informacji była związana z Kubą Brzezińskim, choć obecnie bardzo chroni prywatność i nie mówi dużo o życiu uczuciowym.

Fausti - Instagram

Jej Instagram to @faustynaf. Obserwuje ją ponad 750 tysięcy osób.