Zjawisko, jakiego nie było nad Polską od ćwierć wieku. Kolejna taka okazja szybko się nie powtórzy

Nadchodzące rzadkie zjawisko astronomiczne, choć nie będzie widoczne w swojej pełnej krasie, zapowiada się jako wyjątkowo widowiskowe wydarzenie, które nie zdarza się często w danym regionie.

W Polsce spodziewane jest bardzo głębokie częściowe zaćmienie, które ma szansę stać się jednym z najbardziej imponujących tego typu wydarzeń obserwowanych w kraju od wielu lat.

Najlepsze warunki do obserwacji tego wieczornego spektaklu przewidziane są w zachodnich rejonach kraju, gdzie nisko nad horyzontem tarcza Słońca przybierze niezwykłe barwy, tworząc niezapomniany widok.

Niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas obserwacji, używając wyłącznie specjalistycznych środków ochrony wzroku, aby uniknąć poważnych uszkodzeń.

Całkowite zaćmienie Słońca na świecie pojawia się średnio raz na kilkanaście miesięcy, ale jest widoczne tylko w wąskim pasie na Ziemi. Dla jednego konkretnego miejsca (miasta lub kraju) to prawdziwa rzadkość. Statystyki mówią, że to średnio raz na około 370 lat. Nic dziwnego, że każde takie zjawisko przyciąga uwagę nie tylko astronomów, ale też zwykłych obserwatorów, którzy chcą zobaczyć coś nie z tej Ziemi.

Częściowe Zaćmienie Słońca 2026 w Polsce

Choć pas całkowitego zaćmienia ominie Polskę, nie oznacza to rozczarowania. Wręcz przeciwnie. Księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej, tworząc charakterystyczny sierp i zmieniając wygląd nieba. Według ekspertów cytowanych m.in. przez National Geographic będzie to jedno z najgłębszych częściowych zaćmień widocznych w Polsce od prawie trzech dekad. Dla wielu osób to może być jedyna taka okazja w życiu.

Zaćmienie Słońca widoczne nad Polską - kiedy?

Zjawisko będzie miało miejsce 12 sierpnia 2026 roku. Rozpocznie się wieczorem, mniej więcej między 19:10 a 19:20. Kulminacja przypadnie w okolicach godziny 20:00, choć dokładny moment będzie zależny od miejsca obserwacji. Co ciekawe, w wielu regionach Polski Słońce zajdzie jeszcze w trakcie zaćmienia. I właśnie ten moment zapowiada się najbardziej widowiskowo. Częściowo zasłonięta tarcza, nisko nad horyzontem, przybierze intensywne odcienie czerwieni i pomarańczu. Widok niemal jak z pocztówki albo nawet z filmu science fiction.

Gdzie oglądać częściowe Zaćmienie Słońca?

Im dalej na zachód, tym efekt będzie mocniejszy. Najlepsze warunki do obserwacji prognozowane są w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. W okolicach takich miast jak Szczecin, Wrocław czy Jelenia Góra Księżyc może przesłonić nawet 85–87 proc. tarczy Słońca. Im dalej na południowy wschód, tym zaćmienie będzie płytsze, ale wciąż dobrze widoczne.

Najlepiej wybrać miejsce z otwartym widokiem na zachodni horyzont np. plażę, jezioro, wzgórze albo otwarte pole poza miastem. Warto sprawdzić wcześniej, czy w danym miejscu nie przeszkodzą drzewa, budynki lub wzniesienia. Przy zachodzącym Słońcu liczy się każdy szczegół.

Całkowite Zaćmienie Słońca 2026

Pełna faza zaćmienia będzie dostępna tylko dla nielicznych. Pas całkowitości przebiegnie przez północne rejony globu, od arktycznych obszarów Rosji, przez Grenlandię, aż po Islandię. To właśnie tam zapadnie kilkuminutowa ciemność w środku dnia. Dalej cień Księżyca dotrze do północnej Hiszpanii i zakończy swoją trasę w Portugalii. Dla pasjonatów astronomii to już teraz jeden z najważniejszych terminów podróżniczych przyszłych lat.