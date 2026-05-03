PGE Narodowy: plan na modernizację do 80 tysięcy miejsc. Kiedy obiekt zmieni się w olimpijską arenę?

Modernizacja Stadionu Narodowego dla Igrzysk Olimpijskich

Ministerstwo Sportu i Turystyki skontaktowało się z JSK Architekci w sprawie wstępnej analizy możliwości przystosowania Stadionu Narodowego w Warszawie. Celem jest spełnienie standardów obiektu wymaganego do organizacji Igrzysk Olimpijskich. Mariusz Rutz, główny projektant, potwierdził istnienie technicznych rozwiązań, aby przygotować stadion na tak prestiżowe wydarzenie.

Wśród kluczowych zmian wymienił instalację bieżni lekkoatletycznej, która wymagałaby demontażu kilku pierwszych rzędów krzesełek. Kolejnym etapem byłoby powiększenie trybun, co wiązało się z usunięciem istniejącego dachu. Następnie dodatkowe sektory siedzeń mogłyby zostać dobudowane na podwieszanych filarach.

"Istnieją techniczne możliwości, aby obecny Stadion Narodowy przygotować pod kątem igrzysk. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o instalację bieżni lekkoatletycznej. Ta mogłaby powstać, jednak konieczny będzie demontaż kilku pierwszych rzędów krzesełek z widowni stadionu" - powiedział PAP Rutz, główny projektant Stadionu Narodowego w Warszawie.

"Dobudowanie dodatkowej trybuny pozwoliłoby na zwiększenie pojemności obiektu o około 35 tysięcy miejsc dla widzów. Takie są zresztą aktualne standardy. Przy dobudowie trybuny dach może nadal być zamykany, jednak taka decyzja będzie zależała od samego inwestora" – dodał.

Jak zmieni się pojemność PGE Narodowego?

Po ewentualnej modernizacji, pojemność obiektu zwiększyłaby się o około 35 tysięcy miejsc, osiągając łącznie około 80 tysięcy dla widzów. Jest to zgodne z aktualnymi standardami wymaganymi dla aren olimpijskich. Decyzja o zamknięciu dachu po dobudowie trybun pozostanie w gestii inwestora.

Architekt Mariusz Rutz podkreślił, że bieżnia lekkoatletyczna byłaby rozwiązaniem tymczasowym, przeznaczonym jedynie na czas igrzysk, ponieważ Stadion Narodowy jest zaprojektowany głównie pod wydarzenia piłkarskie. Po zakończeniu imprezy bieżnia zostanie zdemontowana, przywracając obiektowi jego pierwotną funkcję. Zwiększona pojemność otworzyłaby jednak drogę do organizacji finału Ligi Mistrzów, co obecnie jest niemożliwe.

"Trzeba pamiętać jednak jeszcze o jednej rzeczy, którą mocno rekomenduję. Otóż Stadion Narodowy jest obiektem przeznaczonym typowo do wydarzeń piłkarskich. Dlatego po igrzyskach bieżnia lekkoatletyczna zostałaby zdemontowana" – zaznaczył architekt, ale podkreślił, że większa pojemność pozostałaby bez zmian, co pozwoliłoby przede wszystkim na złożenie aplikacji o organizację finału Ligi Mistrzów, co obecnie nie jest możliwe.

Kiedy nastąpi modernizacja i jakie są koszty?

Szacuje się, że samo przygotowanie projektu modernizacji obiektu może potrwać do dwóch lat. Następnie konieczne będzie wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu publicznego. Realizacja prac budowlanych zajęłaby około dwóch lat, co sumarycznie daje czteroletni okres przygotowania i wykonania inwestycji.

Podczas rozbudowy trybun i konstrukcji nowego dachu, płyta stadionu nie mogłaby być wykorzystywana do organizacji imprez. Użytkowanie pomieszczeń pod trybunami miałoby być w dużej mierze możliwe. Mariusz Rutz nie podał konkretnych szacunków kosztów, jednak wyraził przekonanie o większej opłacalności modernizacji niż budowy nowego obiektu olimpijskiego.

"Jestem przekonany, że wariant modernizacji jest dużo tańszy i bardziej opłacalny niż budowa nowego obiektu, który miałby być dedykowany wyłącznie igrzyskom olimpijskim. Trzeba pamiętać, że sam koszt wybudowania nowego obiektu będzie ogromny, ale to jeszcze nie wszystko. W mojej ocenie ważniejszą kwestią jest fakt, że utrzymanie dwóch tak dużych obiektów w Warszawie nie miałoby ekonomicznego uzasadnienia" - przekonywał Rutz.

PGE Narodowy: codzienne funkcjonowanie obiektu

Proces modernizacji areny wymaga starannego zaplanowania ze względu na intensywny harmonogram PGE Narodowego. Obiekt na co dzień tętni życiem, goszcząc różnorodne wydarzenia, planowane z dużym wyprzedzeniem. Odbywają się tam targi, konferencje, kongresy, koncerty, mecze oraz zawody sportowe.

Małgorzata Bajer z PL.2012+ zaznaczyła, że operator PGE Narodowego w pełni popiera ideę organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Deklaruje pełną gotowość oraz zaangażowanie w działania. W przypadku konieczności modernizacji, kalendarz wydarzeń zostanie odpowiednio dostosowany do harmonogramu prac.

"PGE Narodowy funkcjonuje zgodnie z określonym harmonogramem. Zarówno wydarzenia o mniejszej skali, jak targi, konferencje i kongresy, czy też koncerty, mecze, zawody driftowe i żużel są na bieżąco realizowane i planowane na kolejne lata" - przekazała PAP Małgorzata Bajer, dyrektor ds. komunikacji, promocji i marketingu spółki PL.2012+.

"Jesteśmy przekonani, że wydarzenie tej rangi i skali powinno odbywać się właśnie na PGE Narodowym, obiekcie o szczególnym znaczeniu dla wszystkich Polaków. Deklarujemy pełną gotowość oraz zaangażowanie w działania zmierzające do realizacji tego celu. W przypadku konieczności przeprowadzenia modernizacji lub remontów, kalendarz wydarzeń na PGE Narodowym zostanie odpowiednio dostosowany do harmonogramu prac" - zapewniła rzeczniczka obiektu.

Historia i znaczenie Stadionu Narodowego

Stadion Narodowy powstał w niecce dawnego Stadionu Dziesięciolecia, zbudowanego w 1955 roku. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2008 roku, a zakończono je 30 listopada 2011 roku. Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce 29 stycznia 2012 roku, a pierwszy mecz, towarzyskie spotkanie Polski z Portugalią, rozegrano 29 lutego 2012 roku.

Obiekt, wybudowany na potrzeby piłkarskich Mistrzostw Europy 2012, może pomieścić 58 tysięcy widzów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko dwa miliardy złotych. W 2015 roku sponsorem tytularnym została firma PGE, zmieniając nazwę na PGE Narodowy. Od 2021 roku nosi dodatkowo imię legendarnego trenera Kazimierza Górskiego.

Na PGE Narodowym reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała do tej pory 49 meczów, z czego 29 wygrała. Stadion jest również areną żużlowej Grand Prix, a w tym roku finałowego turnieju Drużynowego Pucharu Świata. Regularnie odbywają się tam koncerty światowych gwiazd muzyki, takich jak Depeche Mode czy Madonna.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.