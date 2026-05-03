Grand Prix Miami przyspieszone. Dlaczego organizatorzy podjęli taką decyzję?

Zmiana godziny startu Grand Prix Miami

Organizatorzy wyścigu o Grand Prix Miami, będącego kluczową częścią kalendarza Formuły 1, poinformowali o znaczącym przesunięciu harmonogramu. Pierwotnie start niedzielnego wyścigu był zaplanowany na godzinę 16.00 czasu polskiego, co było standardową porą dla europejskich kibiców. Decyzja o przyspieszeniu startu została podjęta nagle, wywołując dyskusje wśród fanów i ekspertów. Ta modyfikacja wpłynie na plany zarówno zespołów, jak i widzów, którzy musieli dostosować swoje oczekiwania do nowych realiów.

Głównym powodem przyspieszenia wyścigu o całe trzy godziny było realne ryzyko burzy, które miało zagrażać płynnemu przebiegowi niedzielnej rywalizacji. W trosce o bezpieczeństwo zawodników oraz prawidłowy przebieg zawodów, nową godzinę startu ustalono na godzinę 13.00 czasu polskiego. Taka zmiana jest rzadkością w Formule 1 i podkreśla powagę prognoz meteorologicznych w regionie Florydy, gdzie warunki pogodowe potrafią być dynamiczne i nieprzewidywalne.

Kto startuje z pole position w Miami?

Z pierwszego pola startowego w Grand Prix Miami ustawi się włoski kierowca Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa, który aktualnie jest liderem klasyfikacji generalnej cyklu po pierwszych trzech wyścigach sezonu. Jego doskonała forma kwalifikacyjna potwierdza ambicje młodego talentu na sukces w tym sezonie. Obok niego, na pierwszej linii startowej, stanie utytułowany czterokrotny mistrz świata, Holender Max Verstappen reprezentujący zespół Red Bulla, co zapowiada zaciętą walkę od samego początku.

Druga linia startowa również zapowiada emocjonującą rywalizację. Trzeci wynik w kwalifikacjach wywalczył Monakijczyk Charles Leclerc z zespołu Ferrari, który będzie dążył do poprawy swojej pozycji w klasyfikacji generalnej. Czwarty czas uzyskał aktualny mistrz świata, Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, który również ma szansę na walkę o czołowe lokaty. Ustawienie na starcie sugeruje, że wyścig w Miami będzie pełen strategicznych decyzji i widowiskowych pojedynków na torze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.