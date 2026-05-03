Formuła 1 w Miami. Nagła zmiana startu Grand Prix

Zmiana godziny startu Grand Prix Miami

Organizatorzy wyścigu o Grand Prix Miami, czwartej rundy mistrzostw świata Formuły 1, ogłosili nagłą korektę w harmonogramie. Decyzja o przyspieszeniu startu niedzielnego **wyścigu F1 w Miami** o trzy godziny została podjęta z powodu prognozowanego ryzyka burzy w rejonie toru. Pierwotnie zaplanowany na godzinę 22:00 czasu polskiego, wyścig rozpocznie się teraz o godzinie 19:00, co jest istotną zmianą dla kibiców śledzących transmisje.

Ta modyfikacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowcom, jak i personelowi obsługującemu wydarzenie, minimalizując ryzyko opóźnień lub odwołania zawodów w przypadku niesprzyjającej pogody. Szybsze rozpoczęcie rywalizacji może również wpłynąć na strategie zespołów, które będą musiały dostosować się do **zmienionych warunków startu** i krótszego czasu przygotowań do wyścigu. Wcześniejsza pora startu może wpłynąć na wybór opon i ogólną taktykę. Jest to typowa praktyka w Formule 1, gdy pojawiają się nieprzewidziane okoliczności pogodowe, mające na celu optymalizację przebiegu imprezy sportowej.

Kto startuje z czołówki w Grand Prix Miami?

Z pierwszego pola startowego w Grand Prix Miami wystartuje Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa. Młody kierowca jest obecnie liderem klasyfikacji generalnej cyklu mistrzostw świata po trzech dotychczasowych wyścigach, co czyni jego pozycję startową szczególnie **ważną dla dalszej rywalizacji**. Jego forma na początku sezonu budzi duże nadzieje wśród fanów i ekspertów Formuły 1. Utrzymanie prowadzenia w tym wyścigu będzie kluczowe dla jego pozycji w mistrzostwach.

Obok Antonellego, na pierwszej linii startowej stanie Holender Max Verstappen z Red Bulla, czterokrotny mistrz świata, który z pewnością będzie dążył do odzyskania prowadzenia w klasyfikacji. Trzeci wynik w kwalifikacjach zanotował Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, natomiast aktualny mistrz świata, Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, **uzyskał czwarty czas**. Takie zestawienie czołówki zapowiada zaciętą walkę na torze, z wieloma pretendentami do podium. Każdy z tych kierowców ma realne szanse na zwycięstwo w wyścigu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.