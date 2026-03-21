Michał Wiśniewski rozstał się z piątą żoną. Wcześniej na prośbę partnerki poddał się wazektomii

Ostatnie doniesienia medialne jednoznacznie wskazywały na poważne problemy w relacji słynnego piosenkarza. Lider zespołu Ich Troje osobiście przekazał w internecie informację o zakończeniu małżeństwa z piątą żoną, apelując jednocześnie do fanów o uszanowanie ich prywatności. Byli partnerzy wychowują wspólnie dwoje potomstwa, a kobieta ma dodatkowo czworo dzieci z wcześniejszych związków. Mimo obecnego rozstania jeszcze kilkanaście miesięcy temu wokalista zdobył się na niezwykle poświęcenie w imię miłości do swojej ówczesnej wybranki.

Lider Ich Troje zrobił wazektomię dla Poli. Czy Michał Wiśniewski zdecyduje się na rewazektomię?

W trakcie rozmowy z serwisem Jastrząb Post muzyk otwarcie opowiedział o kulisach tego zabiegu. Główną pomysłodawczynią takiego kroku była właśnie jego ówczesna żona. Artysta zaznaczał wówczas, że dla mężczyzny procedura pozbawienia płodności jest krótka i mało inwazyjna, podczas gdy kobieca sterylizacja niesie za sobą nieporównywalnie większe ryzyko medyczne oraz komplikacje.

Można odwrócić [przyp.red. wazektomię], ale myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera - mówił w sierpniu zeszłego roku.

Więcej szczegółów na ten temat piosenkarz ujawnił goszcząc w podcaście "Call Me Mommy". Gwiazdor opisał tam dokładny przebieg konwersacji ze swoją partnerką na temat planowania rodziny. Z jego słów wynikało jasno, że decyzja o podwiązaniu nasieniowodów wynikała z chęci zadbania o wspólną przyszłość i stabilizację, a nie z jakichkolwiek nacisków ze strony otoczenia.

Dla faceta to jest zabieg. Nie, nie używam viagry. Jestem aktywny seksualnie i chcielibyśmy mieć w tym małżeństwie swobodę. Dla kobiety to jest poważna operacja - podwiązanie jajników. Dla faceta to jest półgodzinny zabieg. (...) Żona mnie po prostu spytała, czy byłbym w stanie to dla niej zrobić. Odpowiedź była bardzo krótka i jasna. Bo dla kobiety to jest bardzo trudny zabieg - wyznał.

Chociaż sprawa dotyczyła niezwykle intymnej sfery życia, szybko stała się przedmiotem ożywionych dyskusji w prasie kolorowej. Zainteresowanie tym tematem nasiliło się szczególnie teraz, w obliczu głośnego zakończenia relacji małżeńskiej. Piosenkarz wielokrotnie podkreślał, że przed wejściem do kliniki dokładnie zapoznał się ze wszystkimi medycznymi konsekwencjami swojego czynu i nie podejmował tej decyzji z mniejszym zaangażowaniem.

Niczego na tym nie straciłem na męskości. To nie jest tak, że dałem sobie tak zrobić ot tak po prostu. Najpierw się dowiedziałem wszystkiego. Wydaje mi się, że to się jej po prostu z mojej strony należało - powiedział Michał.

Obecnie wielu fanów zastanawia się nad dalszymi krokami słynnego artysty. Medycyna daje możliwość chirurgicznego przywrócenia płodności poprzez rewazektomię. Trzeba jednak pamiętać o ogromnych kosztach finansowych takiego przedsięwzięcia. W polskich klinikach ceny tego skomplikowanego zabiegu wahają się przeważnie w granicach od 12 tysięcy do nawet ponad 20 tysięcy złotych.