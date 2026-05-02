Otwarte sklepy 3.05.2026 - Żabka, Lidl, Biedronka, Auchan. Do której godziny?

Biedronka, Lidl i Auchan – czy zrobimy w nich zakupy w majówkę?

Trzeci maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. W 2026 roku ta wyjątkowa data wypada dodatkowo w niedzielę. Co to oznacza w praktyce dla naszych portfeli i lodówek? Zgodnie z polskim prawem obowiązuje całkowity i surowy zakaz handlu detalicznego w dużych sieciach. Jeśli planowałeś szybki wypad po zaopatrzenie do Biedronki, Lidla czy hipermarketów takich jak Auchan, musisz natychmiast zweryfikować swoje plany. Drzwi tych sklepów będą bezwzględnie zamknięte przez całą dobę. Próba znalezienia otwartego marketu którejkolwiek z tych sieci będzie tylko stratą paliwa i czasu.

Żabka ratuje sytuację. W jakich godzinach zrobimy zakupy?

Na szczęście prawo o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje pewne wyjątki, dzięki którym nie zostaniemy z pustymi rękami. Mniejsze placówki, w tym popularna Żabka czy Carrefour Express, bardzo często funkcjonują w takie dni. Kluczem jest tutaj status sklepu franczyzowego. Przepisy pozwalają na otwarcie punktu, pod warunkiem że za ladą stanie osobiście jego właściciel (franczyzobiorca) lub członek jego najbliższej rodziny.

Musisz jednak uważać na bardzo istotny szczegół. Standardowe godziny otwarcia (czyli od 6:00 do 23:00) przeważnie w to święto nie obowiązują. To właściciel sam decyduje, czy i jak długo chce tego dnia obsługiwać klientów. W wielu przypadkach Żabki otwierają się nieco później i zamykają wcześniej, funkcjonując na przykład w godzinach 10:00–18:00 lub 11:00–19:00. Aby uniknąć rozczarowania przed wejściem, najlepiej sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu w aplikacji mobilnej sieci lub po prostu zwrócić uwagę na ogłoszenia wywieszone na witrynie dzień wcześniej.

Gdzie jeszcze kupisz niezbędne produkty? Ostatnie koła ratunkowe

Gdy w pobliżu nie ma osiedlowego sklepiku, w którym za ladą stanął właściciel, masz w zapasie jeszcze kilka rozwiązań wyłączonych z zakazu handlu. Niezawodnym ratunkiem podczas każdej majówki są stacje paliw. Działają one zazwyczaj w trybie całodobowym i dzisiaj oferują znacznie więcej niż tylko benzynę. Kupisz tam nie tylko przekąski i kawę, ale też coraz szerszy asortyment spożywczy – od nabiału i pieczywa po kiełbasę oraz węgiel drzewny na grilla.

Oprócz tego, w nagłych wypadkach bez problemu kupisz potrzebne środki medyczne, ponieważ w każdym mieście funkcjonują apteki dyżurujące. Z kolei osoby przebywające w większych aglomeracjach mogą liczyć na sklepy spożywcze zlokalizowane bezpośrednio na dworcach kolejowych oraz lotniskach, które również mogą obsługiwać klientów mimo święta.