Pola Wiśniewska publikuje wpis o lojalności. Wymowna reakcja po rozstaniu z wokalistą

Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z piątą żoną

Plotki na temat problemów w związku słynnego muzyka pojawiały się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu, jednak dopiero ostatnio doczekały się ostatecznego potwierdzenia. Kilka dni temu lider zespołu Ich Troje udostępnił w sieci materiał wideo, gdzie wprost poinformował o zakończeniu relacji ze swoją piątą żoną. Zaledwie dobę po tym wydarzeniu krótki komunikat wydała również sama zainteresowana. Wyraźnie zaznaczyła w nim, że kierując się wyłącznie dobrem swoich pociech, kategorycznie odmawia ujawniania jakichkolwiek szczegółów dotyczących rozpadu ich rodziny.

28

Pola Wiśniewska zabiera głos po rozstaniu z gwiazdorem. Pisze o lojalności

Małżonkowie zgodnie zapowiedzieli unikanie prania brudów na forum publicznym, co wcale nie ostudziło medialnej ciekawości wokół ich relacji. Niedawno piosenkarz oraz jego wkrótce była partnerka gościli osobno w telewizyjnych pasmach porannych, gdzie dziennikarze próbowali wydobyć z nich informacje o końcu związku. Zarówno gwiazdor, jak i matka jego najmłodszych dzieci stanowczo ucinali wszelkie próby drążenia tego niewygodnego wątku, nie zdradzając absolutnie żadnych nowych faktów.

Życie prywatne rozstającej się pary znajduje się obecnie pod nieustannym nadzorem fotoreporterów. Przedstawiciele prasy bulwarowej przyłapali niedawno czerwonowłosego artystę w porcie lotniczym, z którego wokalista wybierał się w bezpośrednią podróż do Mediolanu. W tym samym czasie matka jego synów poświęcała wolne chwile opiece nad potomstwem, co udokumentowano na zdjęciach zrobionych podczas ich wspólnej wycieczki na jednośladach.

Obecnie największą burzę wywołują jednak internetowe publikacje wciąż aktualnej żony wokalisty. Zaraz po upublicznieniu decyzji o końcu małżeństwa zaczęła ona regularnie udostępniać na swoim kanale nadawczym na Instagramie inspirujące cytaty. W jednej z zamieszczonych niedawno wiadomości zaapelowała do swoich odbiorców o definitywne odcięcie się od bolesnej przeszłości, sugerując zamknięcie trudnych rozdziałów.

We wtorkowe popołudnie na jej profilu zagościła kolejna krótka myśl, natychmiast wywołując gorącą dyskusję wśród internautów. Tym razem internetowa twórczyni poruszyła kwestię zaufania oraz uczciwości w kontekście codziennych relacji międzyludzkich i budowania więzi.

Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa - napisała w sieci Pola Wiśniewska.

Pozostaje jedynie domyślać się intencji autorki i zastanawiać, do kogo w rzeczywistości skierowane były te mocne słowa o ostrożności w dobieraniu sobie bliskiego otoczenia.

