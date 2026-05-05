Sabrina Carpenter królową MET Gali 2026? Jej suknia ma ukryte znaczenie - w punkt do tegorocznego tematu

MET Gala od lat wywołuje kontrowersje, zbyt boleśnie przypominając nam, jak daleka od fikcji jest fabuła "Igrzysk śmierci". Wciąż ma jednak swoich zwolenników, a tegoroczny temat - "Moda jest sztuką" (ang. "Fashion is Art") miał za zadanie przypomnieć malkontentom o sensie i celu jej istnienia - w końcu impreza organizowana przez Vogue zbiera fundusze na rzecz Instytutu Kostiumów działającego przy Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, a przy okazji promuje sztukę. Szkoda, że by tego dokonać brata się z miliarderami o moralności godnej Coriolanusa Snowa, ale dziś nie o tym. Skoro MET Gala i tak już się odbyła, skupmy się na jej przyjemnie przyziemnym aspekcie, jakim są kreacje. A konkretnie kreacja Sabriny Carpenter.

MET Gala 2026 - te gwiazdy wpasowały się w temat

Za największe faux pas tegorocznej MET Gali uznano kreację Lauren Sánchez, żony Jeffa Bezosa, która przyszła w prostej, dopasowanej sukni haute couture od Schiaparelli. "Nie dość, że wkupiła się na imprezę, to jeszcze nie raczyła ubrać się z godnie z tematem" - czytamy w jednym z licznych komentarzy. Do grona tych najlepiej ubranych gwiazd należały z kolei m.in. Heidi Klum (obviously), Rihanna, Madonna, Beyoncé, Rachel Zegler i Emma Chamberlain w zjawiskowej sukni Muglera; stworzonej we współpracy z nowym dyrektorem kreatywnym marki, Miguelem Castro Freitasem, oraz chicagowską artystką Anną Deller-Ye; w której niektórzy dopatrują się inspiracji kultowym "Krzykiem" Edvarda Muncha.

MET Gala 2026 - Sabrina Carpenter zachwyciła nawiązaniem do "Sabriny"

Miłośników kina szczególnie zainteresować powinna jednak suknia Sabriny Carpenter. Kreacja Diora, zaprojektowana przez Jonathana Andersona, została wykonana z prawdziwych taśm filmowych z kultowego filmu "Sabrina" z 1954 roku z Audrey Hepburn w roli głównej. W tym przypadku moda dosłownie stała się sztuką (filmową).

