Pojechaliśmy do Mai do szpitala. Podopieczna Fundacji Cancer Fighters spełniła marzenie o duecie z Łatwogangiem!

Maja z Fundacji Cancer Fighters wydała piosenkę

Maja Gadowska to dziewczynka walcząca z chorobą nowotworową. Łatwogang, który zebrał ponad ćwierć miliarda złotych dla Fundacji Cancer Fighters, postanowił spełnić marzenie młodej podopiecznej fundacji i nagrał z nią piosenkę! Maja jest wielką fanką twórców na TikToku i możliwość współpracy ze znanym influencerem była dla niej wielką frajdą. 12 czerwca ukazała się piosenka "Wszystkie Marzenia" i Maja - jak na gwiazdę muzyki przystało - udzieliła wywiadu dla Radia ESKA!

Jesteśmy właśnie przed Instytutem Matki i Dziecka i wpadamy do Mai zrobić mały wywiad razem, we trójkę w sumie - mówił Łatwogang w zapowiedzi wywiadu Mai Gadowskiej z Matim Fuczyło z ESKI.

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ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO

Maja o piosence "Wszystkie Marzenia" z Łatwogangiem

"Było świetnie!" - powiedziała Maja zapytana, czy podobało jej się nagrywanie piosenki. "Nie wiem, jak się ty bawiłeś" – zwróciła się dziewczynka do Łatwoganga. "Dobrze się bawiliśmy. A co wolałaś? Nagrywanie piosenki czy teledysk?" – zapytał influencer. "Wszystko fajne" – odpowiedziała Maja. Mati Fuczyło z ESKI zapytał też Maję, która interesuje się TikTokiem, z jakim innym influencerem chciałaby nawiązać współpracę. "Nie wiem, na razie rządzi Piotrek (Łatwogang)" - powiedziała bez zastanowienia.

Piosenka "Wszystkie Marzenia" i szczytny cel

"Wszystkie Marzenia" to kontynuacja wsparcia Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters. Utwór ma zachęcać Polaków do wpierania dzieci w walce z chorobami nowotworowymi. Maja, która wykonuje piosenkę razem z influencerem, była jedną z autorek tekstu. "Wszystkie Marzenia" można przesłuchać niżej, a Fundację Cancer Fighers można wesprzeć finansowo TUTAJ.