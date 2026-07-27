Ranking WTA. Które miejsce zajmuje Iga Świątek?

Brak zmian w czołówce rankingu WTA

W najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA nie doszło do żadnych roszad w czołowej dwudziestce, ponieważ najlepsze zawodniczki wciąż regenerują siły po zmaganiach w Wimbledonie. Na czele zestawienia niezmiennie pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka, która utrzymuje pierwszą pozycję od 21 października 2024 roku. Drugie miejsce zajmuje Kazaszka Jelena Rybakina, a trzecie Amerykanka Jessica Pegula.

Polska tenisistka utrzymała swoją pozycję w elitarnym gronie. Iga Świątek zajmuje ósme miejsce w najnowszym rankingu. Zmiany dotknęły jednak inne polskie zawodniczki. Maja Chwalińska awansowała o jedną lokatę i znajduje się na 21. pozycji. Magdalena Fręch spadła z 43. na 48. miejsce, natomiast największy spadek stał się udziałem Magdy Linette, która przesunęła się z 51. na 65. miejsce.

Sytuacja Polek w klasyfikacji The Race

Światowa czołówka powróci do gry podczas prestiżowego turnieju w Toronto. Impreza rangi WTA 1000 rozpocznie się już 2 sierpnia. Zawodniczki będą miały okazję zdobyć kolejne cenne punkty, które są kluczowe w kontekście awansu do kończącego sezon turnieju WTA Finals.

W zestawieniu The Race, które bierze pod uwagę tylko tegoroczne wyniki, prowadzi Rosjanka Mirra Andriejewa z dorobkiem 4999 punktów. Iga Świątek z 1954 punktami zajmuje aktualnie 12. pozycję. Ośmiu najlepszych wyników zagwarantuje udział w finałowym turnieju roku. Maja Chwalińska zgromadziła do tej pory 1464 punkty, co daje jej 22. miejsce w tej klasyfikacji.