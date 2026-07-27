To imię oznacza "anioła". Do niedawna nosiły je nasze babcie. Rodzice ponowne odkryli jego piękno

Tradycyjne polskie imiona przeżywają obecnie prawdziwy renesans.

Jedno z żeńskich imion, niegdyś kojarzone z pokoleniem babć, powraca do łask.

Sprawdź, ile dziewczynek otrzymało to piękne imię, oznaczające "posłańca" lub "anioła" w ubiegłym roku.

Jak pokazuje rejestr danych PESEL, w rankingach najpopularniejszych imion w kraju od lat królują imiona tradycyjne. Na pierwszym miejscu od lat utrzymuje się imię Anna, które w kraju nosi ponad milion kobiet. Tuż za nim plasuje się Katarzyna, a podium najpopularniejszych imion w kraju zamyka Maria. Po chwilowym zainteresowaniu imionami obco brzmiącymi, do łask wróciły formy tradycyjnie, co doskonale pokazują rejestry urodzin. Jednym z takich imion, które w ostatnim czasie ponownie jest chętnie wybierane przez rodziców, jest Aniela, które do niedawna kojarzyło nam się z pokoleniem naszych babci.

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Aniela - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Aniela wywodzi się z języka greckiego. Jest polską formą imienia Angela, które pochodzi od greckiego słowa angelos, oznaczającego "posłaniec" lub "anioł". Do Polski trafiło za pośrednictwem łaciny i języków zachodnioeuropejskich, zyskując własne, charakterystyczne brzmienie. Znaczenie imienia Aniela wiąże się z dobrocią, opiekuńczością i duchową czystością. Osoby noszące to imię często są postrzegane jako życzliwe, empatyczne i odpowiedzialne. W tradycji symbolicznej Aniela oznacza "anioła", czyli osobę niosącą pomoc, nadzieję i wsparcie innym.

Popularność imienia Aniela w Polsce

Imię Aniela jest znane w Polsce od wielu pokoleń. Do naszego kraju dotarło najprawdopodobniej w XVIII wieku z Włoch. Szczególnie dużą popularnością cieszyło się w okresie międzywojennym. Według rejestru danych PESEL w kraju żyje 38 898 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 113. pozycji w rankingu najpopularniejszych żeńskich form w Polsce. Choć przez pewien czas imię to należało do rzadziej nadawanych, w ostatnich latach przeżywa wyraźny renesans. Coraz więcej rodziców wybiera je dla swoich córek, doceniając jego klasyczny charakter, piękne znaczenie oraz ponadczasowe brzmienie. W 2025 roku imię to otrzymało 1308 dziewczynek, co dało mu 28. pozycję wśród najchętniej wybieranych żeńskich form w ubiegłym roku.

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