Dawno niewidziany Smolasty zapozował z Wiśniewskim. Za kulisami porównali brzuchy

Smolasty od ponad dekady należy do grona najpopularniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej. Jego single generują miliony odsłon, a artyści chętnie wchodzą z nim we współpracę. Norbert ma na swoim koncie duety z najpopularniejszymi wokalistkami w naszym kraju, m.in. Sylwią Grzeszczak, Roksaną Węgiel oraz Dodą, z którą nagrał aż dwa kawałki. Na ten moment katalog Smolastego zamyka piosenka stworzona z influencerką Wersow. Po wydaniu numeru i wspólnej promocji, obejmującej m.in. wizytę w studiu ESKA.pl, artystka zniknął z medialnego radaru. Fani mają nadzieję, że to tzw. cisza przed burzą i niebawem ich idol zaskoczy kolejnymi wydawnictwami.

Smolasty wrócił na scenę

Lato to czas koncertów plenerowych. Przez trzy miesiące wakacji artyści przemierzają Polskę wzdłuż i wszerz. W zeszły weekend Smolasty pojawił się na Dniach Gminy Kurzętnik. Podczas tej samej imprezy na scenie zaprezentował się również Michał Wiśniewski. Raper i piosenkarz mieli okazję przeciąć się za kulisami. Norbert pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami z frontmanem Ich Troje.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA

Smolasty i Michał Wiśniewski

Dni Gminy Kurzętnik przyciągnęły mnóstwo fanów. Na scenie 25 lipca zaprezentowali się m.in. Smolasty i Michał Wiśniewski z zespołem Ich Troje. Za kulisami wydarzenia artyści mieli okazję spotkać się, zbić piątkę i zapozować do wspólnych zdjęć. Na fotografiach opublikowanych przez 31-latka widzimy nawet... porównywanie brzuchów. Wiśniewski bez skrępowania podciągnął podkoszulek w towarzystwie młodszego kolegi z branży. Sam Smolasty natomiast podpisał opublikowane fotografie słowem stanowiącym zbitkę ich pseudonimów "Wiśniasty". Czy to zapowiedź jakiejś współpracy?