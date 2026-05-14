Pogrzeb Stanisławy Celińskiej z asystą ZASP? Ostateczna decyzja leży w rękach rodziny

Bogaty dorobek artystyczny Stanisławy Celińskiej

Stanisława Celińska zapisała się w historii jako niekwestionowana ikona polskiej sceny i ekranu. Choć sama, będąc osobą niezwykle skromną, stroniła od nazywania jej gwiazdą, nie da się przecenić jej ogromnego wkładu w kulturę. Była wszechstronną aktorką i utalentowaną wokalistką, która występowała przed publicznością niemal do ostatnich chwil swojego życia. Pozostawiła po sobie niezapomniane kreacje w filmach i serialach, a także porywające utwory muzyczne. Publiczność uwielbiała ją nie tylko za profesjonalizm, ale przede wszystkim za bijące od niej ciepło. To wszystko sprawia, że zasługuje na godne i honorowe ostatnie pożegnanie.

Czy Stanisława Celińska spocznie z państwowymi honorami?

Zarówno koledzy z branży artystycznej, jak i liczni miłośnicy talentu zmarłej aktorki oczekują, że zostanie ona pochowana z państwowymi honorami. Ostateczne zdanie w tej kwestii należy jednak do jej dzieci. W rozmowie z "Super Expressem" przedstawiciele Związku Artystów Scen Polskich wyrazili gotowość do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie.

- Stanisława Celińska nigdy nie była członkinią Związku Artystów Scen Polskich. Dlatego też ZASP nie może wystąpić o organizację pogrzebu państwowego. Jeżeli rodzina zmarłej będzie chciała wystąpić z taką prośbą, my tę prośbę poprzemy i skontaktujemy się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówi nam członek Zarządu Głównego ZASP, Krzysztof Nowik.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Stanisławy Celińskiej?

Jeśli uroczystości pogrzebowe artystki, zmarłej 12 maja, otrzymają rangę państwową, ich termin może ulec znacznemu przesunięciu. Wynika to z wymogów formalnych. Organizacja pochówku z państwowymi honorami wymaga zatwierdzenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co nierzadko zajmuje kilka dni. Podobna sytuacja miała miejsce po śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki, który zmarł 8 lutego 2026 roku, a jego ostatnie pożegnanie odbyło się dopiero 24 lutego, czyli z 16-dniowym opóźnieniem. Obecnie nie ma jeszcze oficjalnych informacji dotyczących daty i formy pogrzebu Stanisławy Celińskiej.

