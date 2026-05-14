Gwiazdy brylują na konferencji Polsatu. Górniak i Wiśniewski w centrum uwagi

Gwiazdy zapowiadają muzyczne święto w Sopocie

Konferencja prasowa zapowiadająca Polsat Hit Festiwal 2026 od samego początku przypominała wielkie show. Największe osobowości muzyczne i telewizyjne zebrały się, aby uchylić rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego wydarzenia. Na czerwonym dywanie królowała moda i znane twarze. Z zaproszenia skorzystali między innymi Agnieszka Hyży, Maciej Rock, Krzysztof Ibisz, Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski, Michał Wiśniewski, Robert Gawliński, Grzegorz Skawiński, Wanda Kwietniewska oraz Tatiana Okupnik. Od pierwszych chwil wydarzenia organizatorzy dawali do zrozumienia, że nadchodząca edycja festiwalu ma być wyjątkowa i niezapomniana.

Zjawiskowa Górniak i wiecznie młoda Kayah

Dla fotoreporterów był to niezwykle pracowity czas. Gwiazdy chętnie stawały na ściance, prezentując stylizacje, które szybko stały się tematem dyskusji w internecie. Edyta Górniak zachwyciła wszystkich spektakularną kreacją, obok której trudno było przejść obojętnie. Uwagę zwracał również Dawid Kwiatkowski, który postawił na elegancję w postaci beżowego garnituru, dopełnionego okularami przeciwsłonecznymi.

Jak zawsze w centrum zainteresowania znalazł się Michał Wiśniewski. Lider zespołu Ich Troje, znany z charakterystycznego wizerunku, brylował w towarzystwie Jacka Łągwy.

Na konferencji nie zabrakło weteranów polskiej sceny muzycznej. Robert Gawliński i Grzegorz Skawiński potwierdzili swój status legend, a Krzysztof Skiba emanował niespożytą energią. Wanda Kwietniewska po raz kolejny udowodniła, że rock'n'roll to jej drugie imię, a jej charakterystyczne uczesanie dodaje jej młodzieńczego wigoru.

Wśród gości znalazły się również znane osobistości z anteny Polsatu. Agnieszka Hyży i Paulina Sykut-Jeżyna zachwycały nienaganną elegancją, podczas gdy Krzysztof Ibisz i Maciej Rock dbali o doskonałą atmosferę.

Pojawienie się Tatiany Okupnik wywołało spore poruszenie. Piosenkarka zdecydowała się na czarną, klasyczną stylizację, która na pozór wydawała się dość skromna.

W wydarzeniu wziął udział również Adam Zdrójkowski. Znany aktor i prezenter zaprezentował się w swobodnym zestawie, na który składała się pasiasta koszula, luźne spodnie oraz skórzana kurtka. Na konferencji można było spotkać także Miuosha i Antka Smykiewicza.

