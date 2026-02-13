Podwójna słodycz? Tak Kaczorowska i Rogacewicz świętowali tłusty czwartek

Tłusty czwartek to tradycja głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze. Jest dniem, w którym królują przede wszystkim pączki, ale również faworki i inne uwielbiane przez Polaków słodkości. Nic więc dziwnego, że również celebryci chętnie dzielą się swoimi kulinarnymi wyborami w tym dniu. Para, której nikomu nie trzeba przedstawiać - Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz - pokazali swój tłusty czwartek... prosto z sali treningowej.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zajadali pączki na treningu

W 2025 roku ten aktorski duet rozgrzał polski show biznes do czerwoności. Po serii gorących plotek ich związek stał się oficjalny podczas pierwszego odcinka programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Mimo niespodziewanej eliminacji i kontrowersyjnych wypowiedzi - zakochani zyskali też spore grono internetowych sympatyków.

ZOBACZ TEŻ: Rogacewicz padł na kolana przed Kaczorowską. Powiedziała "nie"!

Ostatnio roztańczeni aktorzy postanowili uczcić tłusty czwartek w wyjątkowy sposób. Para podzieliła się z fanami na Instagramie zdjęciami, na których widać, jak zajadają się pączkami na sali treningowej!

Do czego trenują? Ogłosili swój spektakl

Para przygotowuje się do spektakularnego show. Po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" Rogacewicz i Kaczorowska ogłosili, że przemierzą całą Polskę ze swoim tanecznym spektaklem zatytułowanym "Siedem".

"Siedmiu nie zjemy… Ale coś na żołądek w przerwie wrzucamy…i pozdrawiamy Was z sali prób do '7'" - napisali pod zdjęciami z okazji tłustego czwartku.

Warto dodać, że to nie ich jedyny projekt. Para poprowadziła walentynkowy koncert Telewizji Polskiej pt. "Tańczmy, jak nam miłość gra", którego premiera odbędzie się 13 lutego. Poza tym zagrali w audioserialu "Zbój", wcielając się w Janosika i Marynę. Głos w tej sprawie zabrała Agnieszka Fitkau-Perepeczko, wdowa po aktorze Marku Perepeczce, który zagrał tytułowego Janosika w kultowym serialu lat 70.