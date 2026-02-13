"Tańczmy, jak nam miłość gra" - koncert walentynkowy w TVP. Kto występuje? Gdzie oglądać? Gwiazdy, emisja

"Tańczmy, jak nam miłość gra" to specjalny koncert z okazji dnia zakochanych. Będzie można go zobaczyć na antenie Telewizji Polskiej. Prowadzącymi wydarzenia będą Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Wbrew pozorom emisja koncertu wcale nie odbędzie się 14 lutego! Kiedy i gdzie oglądać show? Kto wystąpi?

"Tańczmy, jak nam miłość gra" to wydarzenie, którego nie mogą przegapić fani piosenek o miłości. Telewizja Polska przygotowała specjalny koncert z okazji Walentynek 2026. Przed nami występy gwiazd polskiej sceny muzycznej, które wykonają utwory o zakochanych. Wiele emocji wywołuje też duet prowadzących. Gospodarzami romantycznego koncertu będą Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, czyli jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. To ich powrót do telewizji po zakończeniu ubiegłej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Teraz jednak zobaczymy ich nie w Polsacie, a w TVP. Co ciekawe, nasz nadawca publiczny nie pokaże koncertu walentynkowego "Tańczmy, jak nam miłość gra" 14 lutego 2026. Dlaczego? Kiedy odbędzie się emisja?

"Tańczmy, jak nam miłość gra" - kiedy i gdzie oglądać?

Koncert walentynkowy "Tańczmy, jak nam miłość gra" nie zostanie pokazany 14.02.2026. Powód? Tego dnia ramówka TVP została zajęta przez transmisje z zawodów sportowych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. W związku z tym stacja pokaże widowisko dzień wcześniej, czyli 13 lutego 2026. Start o godzinie 20:30. Emisja na antenie stacji TVP2.

"Tańczmy, jak nam miłość gra" - kto wystąpi?

Oto gwiazdy, które zaśpiewają na walentynkowych koncercie TVP:

  • Piotr Cugowski,
  • Reni Jusis,
  • Oskar Cyms,
  • Bovska,
  • Janek Piwowarczyk (zwycięzca 16. edycji "The Voice of Poland"),
  • Sławek Uniatowski,
  • Kaeyra,
  • Natalia Zastępa,
  • Zalia,
  • Filip Lato.

Wokaliści zaśpiewają utwory w specjalnych aranżacjach Piotra Sitkowskiego, którym towarzyszyć będzie profesjonalny band i grupa taneczna z choreografiami Michała Kalcowskiego.

