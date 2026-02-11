Rogacewicz padł na kolana przed Kaczorowską. Powiedziała "nie"!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są duetem nie tylko w życiu prywatnym, ale coraz częściej w życiu zawodowym. Aktor i tancerka wystąpili w "Tańcu z gwiazdami", gdzie już w 1. odcinku potwierdzili swój związek, całując na oczach milionów widzów. Po odpadnięciu z show ogłosili wspólny projekt - spektakl taneczny "Siedem", z którym przemierzą całą Polskę, a chwilę później z radością obwieścili, że usłyszymy ich w serialu audio "Zbój". Rogacewicz wciela się w nim w rolę Janosika, natomiast Kaczorowska Maryny. To nie jedyne projekty, w których zobaczymy parę w najbliższych tygodniach. Już za moment, bo 13 lutego, czeka nas premiera wyjątkowego koncertu walentynkowego "Tańczmy, jak nam miłość gra", prowadzonego właśnie przez duet. W sieci pojawiła się zapowiedź imprezy, a jej pierwsze sekundy zelektryzowały internautów. Przez moment można było pomyśleć, że to zaręczyny!

Tak randkują Kaczorowska i Rogacewicz. Mają apel do ludzi! "Całujcie się"

Rogacewicz na kolanach przed Kaczorowską

Nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej, wywołało sporo emocji. Widzimy na nim, jak aktor klęka przed ukochaną z bukietem róż, jakby chciał ją poprosić o rękę, na co tancerka odpowiada "Nie". Chodziło jednak o propozycję wspólnego poprowadzenia koncertu walentynkowego. Zobaczcie sami, jak parze udało się nabrać internautów.