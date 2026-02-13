Daniel Martyniuk na nagraniu z tajemniczą brunetką. Wymowny komentarz syna gwiazdora

Klan Martyniuków od lat gra pierwsze skrzypce w polskim show-biznesie, ale to Daniel najczęściej serwuje gorące plotki, o których dyskutuje cała Polska. Jego życie prywatne przypomina burzliwy teledysk, pełen nagłych zwrotów akcji i emocjonalnych uniesień. Tym razem syn Zenona postanowił znów zaskoczyć publiczność. Zamiast kolejnej rodzinnej dramy, w mediach społecznościowych pojawiły się kadry sugerujące, że u boku celebryty pojawiła się nowa muza.

Daniel Martyniuk pokazał tajemniczą brunetkę. Oto jego nowa ukochana?

Wszystko zaczęło się od relacji na Instagramie, która błyskawicznie obiegła sieć. Na ekranie widać Daniela w samochodzie, a sceneria jest iście romantyczna: bukiet kwiatów i sporych rozmiarów pluszowy miś. Nagranie opublikowała niejaka Viktoria, co dla fanów stało się jasnym sygnałem do rozpoczęcia śledztwa w sprawie domniemanego romansu.

Internetowi detektywi szybko połączyli kropki, zauważając chemię między tą dwójką także w sekcji komentarzy. Daniel pieszczotliwie nazwał znajomą "Szeherezadą", na co ona zareagowała hasłem "Fiki Miki". Syn gwiazdora disco polo podchwycił tę grę słów. Internauci zastanawiają się teraz, czy to tylko niewinna wymiana uprzejmości, czy może relacja nabiera tempa i jest czymś bardziej romantycznym.

Denerwujecie moją Fiki Miki - napisał w sieci.

Burzliwe relacje i spekulacje fanów

Daniel słynie z tego, że wjeżdża w dyskusje z pełną prędkością, często nie szczędząc gorzkich słów najbliższym, w tym rodzicom czy żonie, Faustynie. Choć jego partnerka jeszcze w styczniu zapewniała, że ich małżeństwo ma się dobrze, każdy nowy post celebryty wywołuje lawinę domysłów na temat jego aktualnego statusu uczuciowego.

