Egzamin ósmoklasisty 2026 język niemiecki. Odpowiedzi, arkusze CKE [13.05.2026]

Egzamin ósmoklasisty 2026 z niemieckiego: Arkusze CKE i odpowiedzi

Po zakończeniu egzaminu, około godziny 13:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne. My zamieścimy je tutaj, a w specjalnej galerii poniżej zaczną pojawiać się proponowane odpowiedzi do wszystkich zadań. Nasi eksperci już czekają w gotowości, aby jak najszybciej dostarczyć Wam rozwiązania.

>>> E8 2026 JĘZYK NIEMIECKI – ARKUSZ I ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ W GALERII PONIŻEJ <<<

Na razie, w oczekiwaniu na tegoroczny test, możecie sprawdzić, jak wyglądały arkusze egzaminacyjne z języka niemieckiego w poprzednich latach.

19

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego?

Egzamin z języka niemieckiego jest ostatnim sprawdzianem w ramach E8 i, podobnie jak inne testy językowe, ma na celu zweryfikowanie kluczowych umiejętności. Arkusz przygotowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną sprawdza:

rozumienie ze słuchu,

znajomość funkcji językowych,

rozumienie tekstów pisanych,

znajomość środków językowych,

tworzenie wypowiedzi pisemnej (zazwyczaj w formie krótkiego e-maila).

Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00 i potrwa 110 minut, co oznacza, że uczniowie zakończą pracę o godzinie 10:50.

Język niemiecki - mniej popularny, ale wciąż ważny wybór

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez CKE, język niemiecki jest drugim najchętniej wybieranym językiem na egzaminie ósmoklasisty, choć jego popularność jest znacznie mniejsza niż języka angielskiego. W 2026 roku do egzaminu z języka niemieckiego przystąpi 1,2% wszystkich zdających. Dla porównania, na język angielski zdecydowało się aż 98,4% uczniów. Mimo że jest to wybór niszowy, wynik z tego egzaminu jest równie ważny w procesie rekrutacji do szkół średnich i ma identyczną wagę jak wynik z języka angielskiego.

E8 2026 niemiecki: Arkusze CKE, odpowiedzi 13.05.2026

Wszystkich uczniów zdających dziś język niemiecki zapraszamy do śledzenia naszego artykułu. Oficjalny arkusz CKE opublikujemy w tym miejscu około godziny 13:00. Chwilę później w naszej galerii zaczną pojawiać się proponowane odpowiedzi do zadań, dzięki którym będziecie mogli oszacować swój wynik jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników w lipcu.

Arkusz CKE - egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego 2026: