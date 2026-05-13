Robert Lewandowski znów zaskoczył luksusowym dodatkiem. Zegarek polskiego napastnika kosztuje fortunę

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętują sukces FC Barcelony

Kataloński klub zapewnił sobie upragniony triumf w lidze hiszpańskiej dzięki niedzielnemu zwycięstwu nad Realem Madryt w prestiżowym El Clasico, natomiast oficjalna i niezwykle huczna feta mistrzowska miała miejsce w poniedziałek 11 maja. Podczas uroczystego przejazdu na dachu odkrytego autokaru na pierwszym planie znaleźli się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W trakcie tej radosnej celebracji wprawne oko obserwatorów natychmiast wychwyciło imponujący i wyjątkowo drogi dodatek biżuteryjny na nadgarstku najskuteczniejszego polskiego snajpera.

Bardzo ładny ten AP, z którym na ręce świętował Lewy w Barcelonie👌Może i ta plastikowa edycja ze Swatchem ma sens, bo to jedyna możliwość dla zwykłego śmiertelnika, aby mieć coś podobnego 🤔 pic.twitter.com/K02ZAovwCS— Przemek Gerschmann (@PGerschmann) May 12, 2026

Zegarek Roberta Lewandowskiego robi wrażenie. Znamy szczegóły i cenę

Lider ofensywy Dumy Katalonii zaprezentował publiczności niezwykle prestiżowy czasomierz Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin. Ten konkretny egzemplarz wyróżnia się na rynku jako jedno z najbardziej płaskich urządzeń wyposażonych w funkcję wiecznego kalendarza. Producenci zazwyczaj tworzą jego kopertę oraz bransoletę z lekkiego tytanu, nierzadko łącząc ten materiał ze szlachetną platyną. Zdecydowanie największą uwagę przykuwa błękitny cyferblat, na którym umieszczono mniejsze wskaźniki informujące precyzyjnie o aktualnym dniu oraz miesiącu.

Rodzime portale internetowe zajmujące się dystrybucją ekskluzywnych czasomierzy wyceniają podstawowe warianty tego prestiżowego cacka na minimum 800 tysięcy złotych. Ostateczna wartość zależy jednak od wybranych detali wykończenia, dlatego w przypadku najbardziej poszukiwanych edycji kwota zakupu rośnie do niebotycznych 1,2 miliona złotych.

FC Barcelona kończy sezon. Przyszłość Roberta Lewandowskiego pod znakiem zapytania

Drużyna mistrza Hiszpanii ma do rozegrania jeszcze trzy decydujące starcia na krajowym podwórku w tym sezonie. Obecnie największą zagadką pozostają dalsze losy kapitana polskiej kadry, podczas gdy dziennikarze z całego świata nieustannie prześcigają się w publikowaniu najświeższych rewelacji dotyczących jego potencjalnego transferu lub ewentualnego pozostania w zespole. Katalończycy w najbliższy środowy wieczór zmierzą się na boisku z ekipą Deportivo Alaves, a w kolejnych spotkaniach czeka ich jeszcze rywalizacja przeciwko drużynom Realu Betis oraz Valencii.