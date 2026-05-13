Katarzyna Cerekwicka zachwycona Alicją Szemplińską na Eurowizji. "Nareszcie!"

Kasia Cerekwicka stanęła murem za Alicją Szemplińską

Występ Alicji Szemplińskiej wzbudza ogromne emocje wśród fanów Eurowizji. Jedni zachwycają się wokalem reprezentantki Polski, inni zwracają uwagę, że utwór nie należy do tych najbardziej radiowych i "łatwych" w odbiorze. W obronie młodej wokalistki stanęła jednak Kasia Cerekwicka.

Piosenkarka opublikowała w sieci poruszający wpis, w którym podkreśliła, że od lat nie czuła takiej dumy z polskiego występu na Eurowizji 2026.

Od czasu występu Edyty Górniak na Eurowizji, nie pamiętam, żebym była tak dumna z tego, jaką jakość wokalną pokazaliśmy światu…

Katarzyna Cerekwicka przyznała jednocześnie, że ma świadomość, iż propozycja Alicji nie trafi do wszystkich słuchaczy.

Wiem, że ta piosenka nie trafi do każdego. To nie jest numer, który wpada w ucho po pierwszych sekundach. Wygrać i tak nie wygramy!

Alicja Szemplińska zachwyciła występem w półfinale Eurowizji

Największe wrażenie na Kasi Cerekwickiej zrobił jednak sam występ Alicji Szemplińskiej. Artystka zwróciła uwagę na emocje, autentyczność i brak przesadnych efektów scenicznych.

Bo Alicja nie wyszła tylko wykonać piosenki. Ona wyszła i przypomniała, jak brzmi prawdziwy wokal. Emocje. Klasa. Spokój. Bez przekombinowania, bez miliona efektów - sam głos i prawda.

W dalszej części wpisu Cerekwicka nazwała Alicję "The Voice of Poland" i zakończyła swój post słowami wsparcia:

Trzymamy kciuki.

Choć wokół eurowizyjnej propozycji Polski pojawia się wiele różnych opinii, internauci są zgodni co do jednego - możliwości wokalne Alicji Szemplińskiej robią ogromne wrażenie. Pod wpisem Kasi Cerekwickiej szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które również doceniły klasę i profesjonalizm reprezentantki Polski. Dla wielu widzów to właśnie taki występ był powiewem świeżości.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026