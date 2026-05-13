Egzamin ósmoklasisty 2026 z angielskiego. To mogło być w arkuszu CKE! Uczniowie zdradzają temat e-maila

Spis treści
Egzamin ósmoklasisty 2026 angielski – co mogło pojawić się w arkuszu CKE?
Jak co roku, już kilka minut po rozpoczęciu egzaminu ósmoklasisty z angielskiego w internecie zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia dotyczące arkusza CKE. Uczniowie publikują w serwisie X informacje o zadaniach, które rzekomo znalazły się na egzaminie.
Największe zainteresowanie budzi ostatnie zadanie pisemne, czyli krótki e-mail. Według relacji publikowanych przez uczniów, temat miał dotyczyć przygotowania prezentu dla cioci w formie albumu ze zdjęciami.
Temat e-maila na egzaminie ósmoklasisty 2026 z angielskiego
Według wpisów zamieszczanych w mediach społecznościowych, uczniowie mieli napisać e-mail, w którym należało:
- wyjaśnić, dlaczego album ze zdjęciami to dobry pomysł na prezent,
- opisać, kto i w jaki sposób pomagał w przygotowaniu upominku,
- przedstawić jedno zdjęcie znajdujące się w albumie.
Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że właśnie takie polecenie pojawiło się w arkuszu CKE z angielskiego 2026. Na oficjalne arkusze trzeba poczekać do momentu ich publikacji przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Arkusze CKE i odpowiedzi egzamin ósmoklasisty 2026 angielski
Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego tradycyjnie składa się z zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, funkcji językowych oraz rozumienie tekstów pisanych. Na końcu uczniowie muszą napisać krótką wypowiedź pisemną.
W naszym artykule opublikujemy arkusze CKE z angielskiego 2026, odpowiedzi oraz rozwiązania zadań zaraz po ich udostępnieniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzięki temu uczniowie będą mogli szybko porównać swoje odpowiedzi i sprawdzić, jak poradzili sobie na egzaminie.
Odpowiedzi egzamin ósmoklasisty 2026 angielski
Warto pamiętać, że wszystkie informacje pojawiające się w sieci podczas trwania egzaminu należy traktować z dystansem. Co roku w internecie pojawiają się zarówno prawdziwe relacje uczniów, jak i fałszywe „przecieki”, które mogą wprowadzać w błąd.
Do czasu publikacji oficjalnych arkuszy CKE i klucza odpowiedzi wszystkie rozwiązania dostępne w internecie mają charakter wyłącznie sugerowany.