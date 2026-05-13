Egzamin ósmoklasisty 2026 z angielskiego. To mogło być w arkuszu CKE! Uczniowie zdradzają temat e-maila

Egzamin ósmoklasisty 2026 angielski – co mogło pojawić się w arkuszu CKE?

Jak co roku, już kilka minut po rozpoczęciu egzaminu ósmoklasisty z angielskiego w internecie zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia dotyczące arkusza CKE. Uczniowie publikują w serwisie X informacje o zadaniach, które rzekomo znalazły się na egzaminie.

Największe zainteresowanie budzi ostatnie zadanie pisemne, czyli krótki e-mail. Według relacji publikowanych przez uczniów, temat miał dotyczyć przygotowania prezentu dla cioci w formie albumu ze zdjęciami.

Temat e-maila na egzaminie ósmoklasisty 2026 z angielskiego

Według wpisów zamieszczanych w mediach społecznościowych, uczniowie mieli napisać e-mail, w którym należało:

wyjaśnić, dlaczego album ze zdjęciami to dobry pomysł na prezent,

opisać, kto i w jaki sposób pomagał w przygotowaniu upominku,

przedstawić jedno zdjęcie znajdujące się w albumie.

Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że właśnie takie polecenie pojawiło się w arkuszu CKE z angielskiego 2026. Na oficjalne arkusze trzeba poczekać do momentu ich publikacji przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

#egzaminósmoklasisty2026 #e8 siema tu guwniak #e82026 cz 3 TEMAT EMAIL:Postanowiłeś zrobić prezent cioci, ktorym jest album ze zdjeciami.- Napisz, dlaczego uwazasz, ze to dobry pomysl- Powiedz, kto i jak ci pomagal- Opisz jedno zdjecie, ktore tam sie znajduje— forgotttteen (@milkyymooner) May 13, 2026

Arkusze CKE i odpowiedzi egzamin ósmoklasisty 2026 angielski

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego tradycyjnie składa się z zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, funkcji językowych oraz rozumienie tekstów pisanych. Na końcu uczniowie muszą napisać krótką wypowiedź pisemną.

W naszym artykule opublikujemy arkusze CKE z angielskiego 2026, odpowiedzi oraz rozwiązania zadań zaraz po ich udostępnieniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzięki temu uczniowie będą mogli szybko porównać swoje odpowiedzi i sprawdzić, jak poradzili sobie na egzaminie.

Odpowiedzi egzamin ósmoklasisty 2026 angielski

Warto pamiętać, że wszystkie informacje pojawiające się w sieci podczas trwania egzaminu należy traktować z dystansem. Co roku w internecie pojawiają się zarówno prawdziwe relacje uczniów, jak i fałszywe „przecieki”, które mogą wprowadzać w błąd.

Do czasu publikacji oficjalnych arkuszy CKE i klucza odpowiedzi wszystkie rozwiązania dostępne w internecie mają charakter wyłącznie sugerowany.