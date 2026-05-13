Sylwia Peretti w urodziny zmarłego syna. Łamiące serce wyznanie nad grobem

Tragiczne urodziny. Sylwia Peretti przy grobie syna

Data urodzin syna to dla Sylwii Peretti jeden z najboleśniejszych dni w całym roku. Gwiazda regularnie wraca pamięcią do zmarłego tragicznie Patryka i często odwiedza jego grób. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami o stracie, miłości oraz nieopisywalnej pustce po odejściu dziecka. W dniu 27. urodzin chłopaka nie mogło zabraknąć poruszających wspomnień. Już od wczesnych godzin porannych w sieci pojawiały się archiwalne zdjęcia i filmy, pokazujące wspólne chwile matki i syna sprzed dramatycznego wypadku.

Dramat Sylwii Peretti na cmentarzu. Bolesne wyznanie gwiazdy

Przez cały dzień Peretti wrzucała do sieci kolejne relacje, wracając pamięcią do dnia, w którym urodził się Patryk. Zaprezentowała między innymi dawne nagranie z urodzin syna, na którym w rodzinnym gronie zdmuchuje świeczki z tortu. Te materiały opatrzyła zwięzłymi, aczkolwiek pełnymi emocji komentarzami.

Najbardziej wstrząsającym momentem była wizyta na cmentarzu. Celebrytka zapaliła na grobie syna świeczkę, która jest symbolem niegasnącej miłości i wiecznej pamięci. Podzieliła się tą trudną chwilą z obserwatorami w mediach społecznościowych.

"Nic się nie zmieniło. Nadal mówię do Ciebie w myślach. Nadal kocham Cię tak samo mocno. Zmieniło się tylko jedno - tęsknota rozrywa mnie dziś bardziej niż zwykle"

W ostatnich miesiącach Sylwia Peretti coraz częściej podejmuje publicznie temat żałoby. Stara się oswajać społeczeństwo z tematem bolesnej straty, podkreślając chęć niesienia pomocy innym rodzicom doświadczającym podobnego dramatu. Kobieta, która niegdyś zasłynęła dzięki programom typu reality show, teraz wykorzystuje swoją rozpoznawalność do otwartego mówienia o najtrudniejszych emocjach.

