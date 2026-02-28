Plejada gwiazd na rozdaniu Nagrody Mariusza Waltera. Jedna z dziennikarek zaskoczyła

W warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 27 lutego 2026 roku zorganizowano uroczystą galę, podczas której przyznano prestiżowe Nagrody Mariusza Waltera. To inicjatywa Fundacji im. Bożeny i Mariusza Walterów, mająca na celu honorowanie osób i zespołów realnie wpływających na rozwój rynku medialnego w Polsce. Na wydarzeniu licznie stawili się czołowi przedstawiciele świata kultury, telewizji oraz najbardziej rozpoznawalni dziennikarze w kraju.

Monika Olejnik zachwyca w czerwieni

Obecność prowadzącej „Kropkę nad i” była obowiązkowym punktem programu. Monika Olejnik zdecydowała się na wyrazisty makijaż oraz stylizację, która mocno kontrastowała z panującym tego wieczoru minimalistycznym trendem. Dziennikarka emanowała pewnością siebie, pozując fotoreporterom w towarzystwie swojego partnera. Jej kreacja skutecznie przyciągała wzrok wszystkich zgromadzonych.

Grażyna Torbicka i Katarzyna Dowbor postawiły na garnitury

Katarzyna Dowbor zaprezentowała się w eleganckim, błękitnym garniturze o modnym kroju oversize. Z kolei Grażyna Torbicka, której powierzono rolę prowadzącej galę, po raz kolejny udowodniła swoje wyczucie stylu, wybierając klasyczny, czarny i dopasowany komplet. Jej profesjonalny wizerunek idealnie wpisywał się w rangę wydarzenia. Na czerń zdecydowały się również Joanna Przetakiewicz, Joanna Kryńska oraz żona Krzysztofa Ibisza, Joanna Kudzbalska.

Ekologiczne podejście Justyny Dobrosz-Oracz

Na nieco bardziej ekstrawagancki krok zdecydowała się Justyna Dobrosz-Oracz, wybierając błyszczącą kreację z odważnymi wycięciami. Dziennikarka pokazała proekologiczną postawę, zakładając tę samą suknię, w której zaledwie kilka dni wcześniej wystąpiła na prezentacji wiosennej ramówki TVP. Tym gestem udowodniła, że efektowne stylizacje można z powodzeniem wykorzystywać wielokrotnie.

Pamięć o twórcy mediów

Mimo kilku modowych szaleństw, większość gości pozostała wierna klasyce, wybierając czarne suknie i stonowane dodatki. Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, koncentrując się na idei samego wyróżnienia oraz upamiętnieniu Mariusza Waltera, jednej z kluczowych postaci dla współczesnych polskich mediów. Zgromadzeni goście oddali hołd jego dorobkowi, a wieczór upłynął pod znakiem elegancji i profesjonalizmu.

