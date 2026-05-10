Legia Warszawa bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Czy to już bezpieczna pozycja?

Legia Warszawa umacnia pozycję

Legia Warszawa, po zwycięstwie nad Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, znacząco poprawiła swoją sytuację w tabeli Ekstraklasy. Stołeczny zespół mierzył się z koniecznością przełamania niekorzystnego bilansu w Niecieczy, gdzie w czterech wcześniejszych meczach zanotował trzy porażki i jeden remis, strzelając zaledwie jedną bramkę. Mecz był kluczowy dla zwiększenia przewagi nad zagrożoną strefą spadkową.

Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Rafał Adamski w 19. minucie, wykorzystując dośrodkowanie Kamila Piątkowskiego z prawego skrzydła. Bruk-Bet Termalica, która już wcześniej straciła szanse na utrzymanie w ekstraklasie po porażce z GKS Katowice (1:5) 3 maja, walczyła jedynie o honor. Mimo spadku, władze klubu zapowiedziały, że trener Marcin Brosz pozostanie na stanowisku.

Decyzje sędziego i interwencje bramkarza

Na początku drugiej połowy Bruk-Bet Termalica Nieciecza zintensyfikowała swoje ataki. Maciej Ambrosiewicz oddał potężny strzał, który skutecznie obronił bramkarz Legii, Otto Hindrich. Gospodarze domagali się rzutu karnego po tym, jak piłka trafiła w rękę Kamila Piątkowskiego, jednak sędzia nie podjął decyzji o wskazaniu na jedenastkę.

Rumuński bramkarz Legii ponownie okazał się bohaterem w 65. minucie, udaremniając sytuację sam na sam z Radu Bobocem. Po tym zwycięstwie Legia Warszawa zgromadziła 43 punkty i zajmuje ósmą lokatę w lidze. Klub ma obecnie pięć punktów przewagi nad Lechią Gdańsk, która otwiera strefę spadkową.

Motor Lublin triumfuje w Płocku

W pozostałych niedzielnych meczach Ekstraklasy piłkarskiej doszło do istotnych rozstrzygnięć. Motor Lublin zakończył serię trzech porażek, pokonując na wyjeździe Wisłę Płock 4:0. Bramki dla lublinian zdobyli Bartosz Wolski i Karol Czubak jeszcze przed przerwą, a w drugiej połowie wynik powiększyli Słowak Marek Bartos oraz Fabio Ronaldo. Trener Motoru, Mateusz Stolarski, podkreślił wagę zdobytych punktów dla walki o utrzymanie.

"Drużyna wygrała przekonująco. Widzimy, jak jest ciasno w tabeli. Gdybyśmy nie uzyskali trzech punktów, to mielibyśmy punkt przewagi nad strefą spadkową i przed sobą mecze u siebie z Cracovią i Legią, czyli bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie" - podkreślił trener Motoru Mateusz Stolarski.

Śląskie derby bez rozstrzygnięcia

Śląskie derby pomiędzy Piastem Gliwice a GKS Katowice zakończyły się bezbramkowym remisem, co było wynikiem nie do końca zadowalającym dla obu stron, choć każda zdobyła cenny punkt. Gliwiczanie przedłużyli serię meczów bez porażki do czterech, natomiast Katowiczanie do sześciu. Mecz był ważny dla Piasta w kontekście pewności ligowego bytu oraz dla GKS walczącego o europejskie puchary.

Im bliżej końca spotkania, tym bardziej oba zespoły szanowały remis. Szansę na zwycięstwo dla Gliwiczan miał Andreas Katsantonis w drugiej minucie doliczonego czasu gry, ale jego uderzenie minęło słupek. Trener GKS, Rafał Górak, wyraził zadowolenie z cennego punktu, mimo że jego drużyna nie zagrała na swoim najwyższym poziomie.

"Ostatecznie było 0:0, jednak ten cenny punkt dopisuję i raduję się z tego, że wraca z nami do Katowic. Na pewno nie byliśmy dzisiaj najlepszą wersją siebie, ale cieszy mnie to, że w kilku momentach drugiej połowy zagraliśmy tak, jakbym sobie tego życzył" - powiedział trener GKS Rafał Górak.

Sytuacja w tabeli Ekstraklasy po 32. kolejce

Przed ostatnim meczem 32. kolejki, w którym Cracovia zmierzy się z Radomiakiem Radom, liderem Ekstraklasy pozostaje Lech Poznań z 56 punktami. Tuż za nim, z 49 punktami, plasują się Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i Górnik Zabrze, które mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkania w środę. Walka o mistrzostwo Polski zapowiada się niezwykle emocjonująco w końcówce sezonu.

Różnice punktowe w czołówce są niewielkie, co sprawia, że każda kolejna runda może przynieść zmiany w tabeli. Z kolei na dole tabeli, zespoły takie jak Legia Warszawa starają się utrzymać bezpieczny dystans od strefy spadkowej, aby zagwarantować sobie miejsce w elicie na przyszły sezon. Ostatnie dwie kolejki sezonu będą decydujące zarówno w walce o tytuł, jak i o ligowy byt.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.