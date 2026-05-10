Radosław Majdan świętuje 54. urodziny w domowym zaciszu. Małgorzata Rozenek pokazała, jak spędzili dzień

Radosław Majdan rezygnuje z hucznej imprezy. Małgorzata Rozenek-Majdan pokazuje domowe świętowanie

Radosław Majdan odrzucił w tym roku pomysł organizowania wielkiego przyjęcia i postawił na relaks w towarzystwie rodziny. Znana z telewizyjnych ekranów żona skrupulatnie dokumentowała domową celebrację za pośrednictwem platformy Instagram. Od samego rana były bramkarz spędzał czas ze swoimi dziećmi, a głównym punktem dnia był wspólny spacer. Po powrocie do domu na solenizanta czekała słodka niespodzianka w postaci tortu oraz wręczanie prezentów przy zapalonych świeczkach. Kameralna atmosfera wyraźnie przypadła do gustu byłemu piłkarzowi. Niedługo potem na profilu społecznościowym Radosława Majdana ukazał się specjalny komunikat skierowany bezpośrednio do jego sympatyków.

Radosław Majdan o życiowym spokoju. Były piłkarz zdradza plany na przyszłość po 54. urodzinach

Emerytowany sportowiec wyznał w internecie, że w wieku 54 lat odnalazł w życiu prawdziwy spokój. Absolutnie nie oznacza to jednak końca jego dotychczasowych ambicji. Były zawodnik stanowczo podkreślił swoim fanom, że wciąż ma przed sobą mnóstwo niezrealizowanych celów i ambitnych planów na nadchodzące lata.

54 lata to czas, kiedy z wiekiem przychodzi spokój, ale nie znika ambicja. Dziś wiem co naprawdę ma znaczenie i nie zamieniłbym tego na nic. Kiedyś liczyły się wyniki, dziś liczy się to , kto czeka na mnie w domu. Dziękuję mojej rodzinie za każdy dzień. To Wy jesteście moim największym zwycięstwem. Dziękuję również przyjaciołom za to, że spotkałem Was na mojej drodze życia i za to co do niego wnieśliście, a teraz idę zdmuchnąć świeczki - czytamy na Instagramie Radosława Majdana.