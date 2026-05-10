Ekstraklasa piłkarska: Bruk-Bet – Legia. Jaki był wynik tego zaciętego spotkania?

Legia Warszawa triumfuje nad Bruk-Betem

Spotkanie Ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Legią Warszawa zakończyło się wynikiem 0:1. Jedynego gola w meczu zdobył Rafał Adamski dla Legii Warszawa w 19. minucie, strzelając bramkę głową. To trafienie okazało się kluczowe dla losów całego pojedynku.

Mecz odbył się przy udziale 4 595 widzów, którzy obserwowali zaciętą walkę na boisku. Sędzią głównym spotkania był Karol Arys ze Szczecina, który czuwał nad przestrzeganiem reguł gry. Żółte kartki otrzymali Gabriel Isik i Rafał Kurzawa z Bruk-Betu Termalica Nieciecza oraz Damian Szymański z Legii Warszawa, co świadczyło o intensywności rywalizacji.

Jak prezentowały się składy Bruk-Bet i Legii?

Skład gospodarzy, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, prezentował się następująco: Adrian Chovan w bramce, w obronie Miłosz Matysik (zastąpiony w 46. minucie przez Radu Boboca), Arkadiusz Kasperkiewicz i Artem Putiwcew (w 87. minucie Wojciech Jakubik). Pomoc tworzyli Gabriel Isik, Maciej Ambrosiewicz (75. minuta, Andrzej Trubeha), Rafał Kurzawa, Sergio Guerrero i Damian Hilbrycht, natomiast w ataku zagrali Ivan Durdov i Kamil Zapolnik.

Legia Warszawa wystawiła Otto Hindricha między słupkami, a w defensywie wystąpili Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak i Radovan Pankov. W środku pola zagrali Kacper Chodyna, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim, Damian Szymański (zastąpiony w 78. minucie przez Artura Jędrzejczyka) i Patryk Kun. Formację ataku tworzyli Jean Pierre-Nsame (61. minuta, Mileta Rajović, którego w 78. minucie zmienił Wojciech Urbański) oraz Rafał Adamski (71. minuta, Ermal Krasniqi).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.