Piotr Stramowski na luksusowym jachcie z narzeczoną w bikini. To się nazywa urlop!

Piotr Stramowski spędza czas na jachcie. Towarzyszy mu narzeczona Natalia Krakowska

Popularny aktor otwarcie przyznaje, że u boku Natalii Krakowskiej czuje się naprawdę spełniony. Zakochani spędzają obecnie czas na urlopie i opublikowali w internecie romantyczne fotografie z wyjazdu. Obserwatorzy gwiazdora są przekonani, że artysta definitywnie zamknął trudny etap w swoim życiu i w pełni angażuje się w budowanie nowej relacji. W komentarzach pod zdjęciami pojawiają się komplementy, w których fani nazywają parę piękną i życzą im wytrwałości. Sam zainteresowany postanowił opublikować nie tylko fotki bez koszulki i z ukochana w bikini u boku, ale i kilka życiowych przemyśleń.

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Łapcie chwile, życie jest jedno. Praca, zobowiązania, plany - tym żyjemy na co dzień, często zapominając o tym co jest tu i teraz. Życie jest piękne, szczególnie kiedy jesteśmy zdrowi, kochani i mamy kogo kochać - wyznał gwiazdor.

W kolejnej części wpisu artysta uzupełnił swoją wypowiedź o dodatkowe spostrzeżenia na temat codziennego funkcjonowania i ludzkich oczekiwań.

To tylko taka "przypominajka", abyśmy doceniali okres w swoim życiu, kiedy mamy wszytko, nawet kiedy wydaje nam się, że czegoś nam brakuje. Często okazuje się, że jedynak wszystko jest dobrze.

Myślicie, że słowa artysty skłoniły jego sympatyków do chwili głębszej refleksji nad własnym losem?

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Piotr Stramowski po rozwodzie z Katarzyną Warnke. Byli małżonkowie wciąż się przyjaźnią

W przeszłości gwiazdor tworzył bardzo popularny i medialny związek z aktorką Katarzyną Warnke. Artyści spotkali się po raz pierwszy podczas pracy na planie filmowym 13 lat temu, a ich relacja zawodowa szybko przerodziła się w głębokie uczucie. Ślub popularnej pary odbył się w 2016 roku, natomiast trzy lata po uroczystej ceremonii na świat przyszła ich córka o imieniu Helena. Przez długi czas wydawało się, że ich więź należy do najtrwalszych w polskim świecie show-biznesu.

Sytuacja zmieniła się diametralnie jesienią 2022 roku, kiedy to oboje wydali oficjalny komunikat o zakończeniu swojego związku. Zaznaczyli wówczas, że wybór ten nie należał do najłatwiejszych i wymagał czasu, jednak ostatecznie został podjęty za obopólną zgodą, a ich głównym priorytetem pozostaje opieka nad wspólnym dzieckiem. Proces rozwodowy zakończył się błyskawicznie już na pierwszej rozprawie. Dawni partnerzy bez problemów porozumieli się we wszystkich kwestiach majątkowych oraz wychowawczych, udowadniając tym samym opinii publicznej, że koniec małżeństwa absolutnie nie musi oznaczać końca wzajemnego szacunku i przyjaźni.

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