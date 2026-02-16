"Taniec z gwiazdami 2026" - numery par. Z takimi numerami wystąpią uczestnicy

"Taniec z gwiazdami 2026" nadchodzi wielkimi krokami. Jeszcze niedawno żyliśmy finałem jubileuszowej edycji, którą dosyć niespodziewanie wygrali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Już niedługo kolejne gwiazdy pojawią się na najpopularniejszym parkiecie w polskiej telewizji. Nowa edycja rozpocznie się już w niedzielę, 1 marca. Przez kilka tygodni Polsat dodawał kolejne nazwiska do listy uczestników. Finalnie w nowym sezonie wystąpią: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka, Kamil Nożyński, Natsu, Kacper "Jasper" Porębski, Gamou Fall, Piotr Kędzierski, Izabella Miko i Sebastian Fabijański. Znamy już także tancerzy i tancerki, którzy będą im partnerować. Teraz Polsat potwierdził, z jakim numerem wystąpi każda para. Jak prezentuje się oficjalna kolejność?

Wojtek Kucina wraca na parkiet "Tańca z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami 2026" - numery par

Z jakimi numerami wystąpią uczestnicy? Oto oficjalna kolejność par w nowej edycji "Tańca z gwiazdami":

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabela Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke