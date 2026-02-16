Wersow i Friz zdradzili płeć dziecka! "Nie możemy się Ciebie doczekać!"

Wersow i Friz poinformowali fanów o płci swojego nadchodzącego dziecka. Od kilku tygodni polski internet żyje ciążą popularnej influencerki. Teraz wiemy już, czy ich córeczka będzie miała siostrę czy brata. Na kontach Weroniki i Karola pojawiły się zdjęcia z imprezy, na której odkryli płeć dziecka.

Historia miłości Friza i Wersow

Wersow i Friz niedługo po raz drugi zostaną rodzicami. O ciąży influencerki wszyscy dowiedzieli się 18 stycznia 2026, kiedy na jej kanale na YouTube pojawił się materiał pod tytułem "1+1=4 <3". Na miniaturce było widać zdjęcie ich pierwszego dziecka, które trzymało zdjęcie z badania USG. Wideo pokazywało także brzuszek ciążowy Wersow. Od tamtej pory polski internat żyje ciążą Weroniki. Jej pierwsza ciąża wywoływała wiele emocji i tym razem nie jest inaczej. Od tygodni wszyscy chcieli poznać odpowiedź na pytanie, czy Weronika i Karol zostaną rodzicami chłopca czy dziewczynki. Teraz wszystko już wiemy. Małżeństwo potwierdziło płeć swojego nadchodzącego dziecka w nowym poście w mediach społecznościowych.

Wersow i Friz planują kolejne dziecko! "Chcielibyśmy mieć dużą rodzinkę"

Wersow i Friz - płeć drugiego dziecka

16 lutego na Instagramie Wersow pojawił się post, w którym potwierdziła, czy spodziewa się chłopca czy dziewczynki. Razem z Frizem zorganizowali specjalną imprezę, na której dowiedzieli się o płci malucha. Zrobili też specjalną sesję zdjęciową razem z córką Mają. Wiemy już, że Weronika i Karol spodziewają się... chłopca! Zadedykowali mu piękne słowa. 

Wersow i Friz zwracają się do synka

W opisie zdjęć, które Wersow i Friz opublikowali w mediach społecznościowych, można znaleźć poruszający wpis. Nie ma żadnych wątpliwości, że para jest podekscytowana faktem, że wkrótce przywitają synka.

Jesteśmy niesamowicie wzruszeni i szczęśliwi, że już niedługo Majusia będzie miała braciszka. To dla nas coś naprawdę wyjątkowego - tyle emocji, radości i wdzięczności w jednym momencie… a to dopiero początek tej pięknej przygody we czwórkę. Synku już nie możemy się Ciebie doczekać! - napisali.

