Liga Mistrzyń kobiet z triumfem Pajor. Czy jej finałowa klątwa została złamana?

Dwa gole Pajor i historyczny triumf w Lidze Mistrzyń

W emocjonującym finale piłkarskiej Ligi Mistrzyń kobiet, rozegranym w Oslo, Ewa Pajor odegrała kluczową rolę w zwycięstwie Barcelony nad Olympique Lyon. Polska napastniczka dwukrotnie trafiła do siatki rywalek, zdobywając bramki w 55. i 69. minucie spotkania. Jej znakomita postawa na boisku została doceniona, a Pajor została uznana za najlepszą piłkarkę tego historycznego meczu.

Oprócz Pajor, w końcówce spotkania wynik dla Barcelony podwyższyła Salma Paralluelo, która również zanotowała dwa trafienia, dokładając gole w 90. i 90+3. minucie. Te cztery bramki przypieczętowały zdecydowane zwycięstwo Barcelony 4:0. Dzięki tym osiągnięciom Ewa Pajor, mająca łącznie 44 bramki w Lidze Mistrzyń, zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji wszech czasów kobiecych rozgrywek klubowych w Europie, tuż za Adą Hegerberg z 69 golami.

Jak Ewa Pajor przełamała finałową "klątwę"?

Tegoroczny triumf miał dla Ewy Pajor szczególne znaczenie, gdyż przełamała ona swoją osobistą "klątwę" finałową. Był to jej szósty występ w meczu o trofeum Ligi Mistrzyń, a wszystkie pięć poprzednich zakończyło się porażką. W latach 2015-2024, reprezentując barwy VfL Wolfsburg, trzykrotnie musiała uznać wyższość Olympique Lyon w finałach: w 2016 roku po rzutach karnych (1:1, k. 3-4), w 2018 roku przegrywając 1:4, a w 2020 roku ulegając 1:3.

Najbliżej zwycięstwa z Wolfsburgiem Ewa Pajor była w sezonie 2022/23, kiedy to w finale przeciwko Barcelonie w Eindhoven jej zespół prowadził do przerwy 2:0, z jej golem i asystą. Ostatecznie jednak Wolfsburg przegrał 2:3 po bramkach Patricii Guijarro i Fridoliny Rolfoe. Również jako piłkarka Barcelony, w 2025 roku, Pajor doświadczyła porażki 0:1 z Arsenalem Londyn w innym meczu finałowym, zanim nadszedł ten długo wyczekiwany triumf.

Dominacja Barcelony i polski akcent w historii

Zwycięstwo w Oslo było dla Barcelony czwartym triumfem w historii kobiecej Ligi Mistrzyń, co plasuje ją na drugim miejscu pod względem liczby zdobytych tytułów. Liderem pozostaje Olympique Lyon z ośmioma trofeami, lecz hiszpańska drużyna konsekwentnie buduje swoją dominującą pozycję na europejskich boiskach. Tegoroczny sukces Barcelony jest wyjątkowy, gdyż piłkarki z Katalonii wywalczyły wszystkie możliwe tytuły w obecnym sezonie.

Oprócz prestiżowego zwycięstwa w Lidze Mistrzyń, Barcelona zdobyła także mistrzostwo Hiszpanii, krajowy Puchar oraz Superpuchar. Ten imponujący komplet trofeów podkreśla siłę i wszechstronność zespołu. Obecność Ewy Pajor w składzie, jako jednej z głównych postaci tego sukcesu, stanowi ważny polski akcent w historii europejskiej piłki nożnej kobiet i potwierdza jej status jako czołowej zawodniczki na świecie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.