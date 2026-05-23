Lech Poznań – Wisła Płock w Ekstraklasie, wynik meczu. Jak zakończyło się pożegnanie z kibicami i co zaskoczyło w doliczonym czasie gry?

Lech Poznań – Wisła Płock: Zacięty remis na koniec sezonu

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Wisłą Płock zakończyło się remisem 2:2. Bramki dla gospodarzy zdobyli Luis Palma w 30. minucie z rzutu wolnego oraz Patrik Walemark w 60. minucie głową. Dla Wisły trafili Żan Rogelj w 48. minucie oraz Marcin Kamiński w 95. minucie, ustalając wynik meczu.

Sędzią głównym tego widowiska był Marcin Szczerbowicz z Olsztyna, a na trybunach zasiadło 41 529 widzów. Początkowe 20 minut meczu nie obfitowało w dynamiczne akcje, jednak z czasem gospodarze zaczęli zwiększać presję. W 30. minucie Luis Palma wykorzystał rzut wolny z około 25 metrów, precyzyjnie umieszczając piłkę w bramce.

Dramatyczna druga połowa i niewykorzystany rzut karny. Co wydarzyło się na boisku?

Druga połowa rozpoczęła się od szybkiej odpowiedzi Wisły Płock, kiedy to Żan Rogelj w 48. minucie zamknął akcję po podaniu Matchoi Djalo, doprowadzając do wyrównania. Lech szybko odzyskał inicjatywę, a w 60. minucie Patrik Walemark strzałem głową po dośrodkowaniu Michała Gurgula ponownie wyprowadził Kolejorza na prowadzenie, mimo asysty dwóch obrońców.

Emocje wzrosły w 65. minucie, gdy Mateusz Skrzypczak zagrał ręką w polu karnym, co skutkowało rzutem karnym dla Wisły. Nemanja Mijusković nie zdołał jednak pokonać bramkarza Lecha, Bartosza Mrozka, który obronił strzał. W doliczonym czasie gry, po zamieszaniu w polu karnym, Marcin Kamiński zapewnił Wiślakom cenny punkt.

Mistrzowska dekoracja Lecha Poznań i początek fety

Po zakończeniu meczu, piłkarze Lecha Poznań, którzy tydzień wcześniej zapewnili sobie mistrzowski tytuł, przystąpili do ceremonii dekoracji. Złote medale wręczyli m.in. prezes spółki Ekstraklasa Marcin Animucki oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Mikael Ishak po raz trzeci jako kapitan wniósł najcenniejsze trofeum, prowadząc zespół do mistrzostwa również w latach 2022 i 2025.

Publiczność przyjęła remis ze spokojem, natomiast piłkarze Lecha rozpoczęli świętowanie swojego 10. w historii klubu tytułu. Wieczorem drużyna planowała udać się odkrytym autokarem na Plac Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie miała odbyć się oficjalna mistrzowska feta z udziałem kibiców.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.