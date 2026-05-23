Ekstraklasa: Pogoń – GKS 1:1. Dramatyczny remis w Szczecinie i historyczny awans, kogo odegrał kluczową rolę?

Remis Pogoń – GKS: Kluczowe momenty meczu

Mecz Pogoń Szczecin z GKS Katowice, zakończony wynikiem 1:1, przeszedł do historii polskiej Ekstraklasy głównie za sprawą dramatycznej końcówki. W szóstej minucie doliczonego czasu gry GKS Katowice zapewnił sobie awans do europejskich pucharów, co było historycznym osiągnięciem dla klubu. Decydującą bramkę zdobył Marcel Wędrychowski, były zawodnik Portowców, który ze względu na szacunek dla rodzimego klubu nie celebrował gola.

Przed meczem trener Pogoni Thomas Thomasberg zapowiedział eksperymentalny skład, pragnąc dać szansę graczom z mniejszą liczbą minut, budując zespół na przyszły sezon. W obronie niespodziewanie pojawił się Benjamin Mendy, a w ataku Sam Greenwood. Z kolei Krzysztof Kamiński zagrał w bramce z powodu czwartej żółtej kartki dla Valentina Cojocaru w poprzednim spotkaniu.

Przebieg spotkania: Bramki Pogoń i GKS Katowice

Początek meczu należał do Pogoni Szczecin, która mimo zmienionego składu stwarzała sobie okazje bramkowe. W 31. minucie gospodarze objęli prowadzenie, gdy po wrzucie z autu Madsa Aggera i przedłużeniu głową przez Attilę Szalaia, Filip Ciuić przyjął piłkę na pierś i strzałem z woleja pokonał bramkarza Rafała Strączka.

Druga połowa nie zmieniła obrazu gry, Pogoń nadal mądrze kontrolowała przebieg wydarzeń, dążąc do podwyższenia wyniku. GKS Katowice z kolei odpowiadał dynamicznymi akcjami, a blisko wyrównania byli w 72. minucie, kiedy Arkadiusz Jędrych trafił w poprzeczkę. Chwilę później Bartosz Nowak oddał strzał głową, lecz Krzysztof Kamiński skutecznie obronił bramkę.

Czerwona kartka i decydujący gol Wędrychowskiego

Prawdziwe emocje rozpoczęły się w doliczonym czasie gry, gdy sędzia Damian Sylwestrzak doliczył aż osiem minut. W jednej z akcji Krzysztof Kamiński interweniował poza polem karnym, co po analizie VAR skutkowało czerwoną kartką. Z uwagi na wykorzystany limit zmian, w bramce Pogoni stanął napastnik Filip Ciuić, który musiał stawić czoła wyzwaniu.

Początkowo Ciuić zdołał obronić jedną z sytuacji, jednak chwilę później niepilnowany Marcel Wędrychowski oddał strzał zza pola karnego. Ten gol na wagę remisu 1:1 zapewnił GKS Katowice awans do europejskich pucharów, a wychowanek Pogoni zakrył twarz dłońmi, podczas gdy jego koledzy świętowali sukces.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.