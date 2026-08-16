Tłumy na V Zlocie Fanów "Rancza" w Jeruzalu. Serialowe Wilkowyje ponownie tętnią życiem

V Zlot Fanów "Rancza" w Jeruzalu. Miłośnicy hitu opanowali serialowe Wilkowyje

Miejscowość Jeruzal stanowi wyjątkowy punkt na mapie dla każdego entuzjasty "Rancza", ponieważ to właśnie tam kręcono większość scen tego uwielbianego przez Polaków hitu. Z tego powodu piąta edycja zlotu zgromadziła mnóstwo osób zafascynowanych perypetiami mieszkańców Wilkowyj. Organizatorzy przygotowali całodniowy harmonogram pełen rozrywek. Na uczestników czekały spotkania z odtwórcami ról, rywalizacje sportowe i wiedzowe, występy muzyczne, jarmark oraz szansa na zdobycie pamiątkowych podpisów. Najważniejszym elementem wydarzenia pozostali oczywiście aktorzy, którzy chętnie spędzali czas ze swoimi sympatykami.

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Spotkania z aktorami z "Rancza". Piotr Pręgowski, Violetta Arlak i inni na zlocie w Jeruzalu

Impreza wystartowała jeszcze w godzinach porannych od sportowej rywalizacji. Uczestnicy rozpoczęli zmagania pod słynną "Ławeczką", skąd najpierw ruszyli miłośnicy nordic walking, a tuż za nimi pobiegli zawodnicy klasycznego biegu. Po przekroczeniu mety najlepsi sportowcy odebrali zasłużone wyróżnienia.

Główne obchody zainaugurowano w samo południe na placu przy ulicy Latowickiej, w sąsiedztwie jeruzalskiego rynku. Teren natychmiast wypełnił się radosnym gwarem sympatyków, którzy doskonale kojarzą wszystkie telewizyjne wątki i postacie z produkcji.

Organizatorzy sprawdzili wiedzę gości podczas szczegółowych quizów tematycznych. Najwierniejsi widzowie z dumą udowadniali, że pamiętają absolutnie każdy detal z życia mieszkańców Wilkowyj. W harmonogramie znalazł się również specjalny konkurs muzyczny zatytułowany "Wilkowyjce - Reaktywacja", gdzie królowały piosenki nawiązujące do hitu.

Największe emocje wzbudziła obecność gwiazd telewizyjnego ekranu. Tłum gorąco powitał Violettę Arlak i Tomasza Gęsikowskiego, a w dalszej kolejności z publicznością spotkali się Ewa Kuryło oraz Piotr Pręgowski. Fani wykorzystali ten czas na bezpośrednie rozmowy z idolami i wysłuchanie anegdot zza kulis powstawania formatu.

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Wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna. Zespół Życiaki Duo zaprezentował publiczności piosenki nieodłącznie kojarzące się z serialem. Zwieńczeniem tej części zlotu okazał się finałowy występ Patricii Kazadi, która całkowicie przejęła lokalną scenę.

Na terenie imprezy rozstawił się również tradycyjny Jarmark Folkowy. Goście chętnie degustowali regionalne potrawy, kupowali wyroby rękodzielnicze oraz odwiedzali stoisko dedykowane zlotowi. To właśnie tam łowcy autografów polowali na podpisy aktorów i robili sobie z nimi wspólne fotografie.

Równolegle z wydarzeniami w Jeruzalu, sąsiednie Mrozy gościły ekipę trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Od samego rana nadawano tam popularną audycję radiową, po której zorganizowano familijny piknik "Z życia wzięte", a popołudnie upłynęło pod znakiem zabawy na potańcówce w plenerze.

Zwieńczeniem dnia w Mrozach był potężny koncert z udziałem takich gwiazd jak Blanka, Kamil Bednarek, Alicja Szemplińska czy Andrzej Piaseczny. Sam Jeruzal również gościł w tym czasie ekipy telewizyjne. Prosto z rynku realizowano programy "Pytanie na śniadanie" oraz "Polska na Tak", nieustannie przypominając widzom przed telewizorami o kultowych plenerach uwielbianego "Rancza".

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