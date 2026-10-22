Kate Dąbrowska powraca z nowym singlem. Pomagał jej kompozytor Górniak

Kate Dąbrowska wypuściła nowy utwór. Współpracuje z kompozytorem Górniak i Kukulskiej

Rynek muzyczny wzbogacił się o wyjątkowo intymną kompozycję. Wokalistka przedstawiła światu piosenkę "Chcę Ciebie", stanowiącą rezultat jej zawodowego spotkania z Piotrem Siejką. Mowa o uznanym twórcy, odpowiedzialnym wcześniej za powstawanie przebojów Kasi Cerekwickiej, Łukasza Zagrobelnego oraz takich legend jak Edyta Górniak czy Natalia Kukulska.

Artystka osobiście napisała słowa do tego wydawnictwa i bez ogródek przyznaje, że skupiła się w nim na tematyce miłosnej. Sprawy uczuciowe zajmują w jej życiu kluczowe miejsce, o czym sama głośno i wyraźnie mówi w wywiadach.

Poprzez nowy utwór chciałam przekazać, że nie ma większej siły i potęgi niż miłość

Takie stanowisko odnośnie przesłania piosenki przedstawiła wokalistka.

Kate Dąbrowska ujawnia sens piosenki. Mówi o sile uczuć i oparciu w relacji

Piosenkarka nie ukrywa mocno prywatnego charakteru najnowszego dzieła, a zarazem widzi w nim uniwersalny przekaz o mocy tkwiącej w ludzkich emocjach. Dźwięki i słowa obrazują więź dającą gigantyczne oparcie w najbardziej skomplikowanych życiowych sytuacjach i chwilach kryzysu.

Mój tekst piosenki opowiada o pięknej relacji, która wspiera, buduje i może podnieść nawet z najgorszych momentów zwątpienia

Powyższe słowa na temat warstwy tekstowej wypowiedziała oficjalnie Kate Dąbrowska.

Szeroka publiczność usłyszała kompozycję dopiero po dwóch specjalnych przedpremierowych wykonaniach. Początkowo piosenka uświetniła dobroczynną galę fundacji Ewy Błaszczyk na rzecz kliniki Budzik, a oficjalnie zadebiutowała trzeciego października podczas imprezy Vital Voices na terenie warszawskich Łazienek Królewskich.

Wokalistka motywuje młodzież do działania

Aktywność artystki zdecydowanie wybiega poza standardowe występy z mikrofonem na scenie. Wokalistka regularnie prowadzi panele motywacyjne dla dorastających osób, zachęcając najmłodszych do konsekwentnego spełniania własnych pragnień. Promując swój wcześniejszy utwór "Bezpowrotnie", przygotowała specjalne spotkanie autorskie w murach dawnej szkoły podstawowej, do której sama uczęszczała.

Akcja pod hasłem "Z braku rodzi się lepsze. Czyli jak spełniać marzenia" pozwoliła młodym słuchaczom poznać krętą drogę zawodową piosenkarki oraz napotkane przez nią trudności. Uczestnicy obejrzeli tam również motywacyjny obraz zatytułowany Cyrk motyli i wzięli udział w rozwijających dyskusjach. Autorka hitu "Chcę Ciebie" zapowiada organizację kolejnych podobnych eventów edukacyjnych.

Jej głos szkoliły Kayah i Elżbieta Zapendowska

Najnowsza premiera stanowi zaledwie ułamek jej dorobku, ponieważ wcześniej współpracowała już z wieloma znanymi postaciami krajowego show-biznesu. Ogólnopolska widownia poznała ją bliżej za sprawą śniadaniowego programu "Dzień dobry TVN", gdzie wykonała swój pierwszy numer noszący tytuł Dalej, dalej. W nakręconym do niego klipie wystąpił gościnnie Tomasz Barański, doskonale znany fanom telewizyjnego formatu Taniec z Gwiazdami.

Wokalistka uczyła się prawidłowej emisji głosu od Moniki Urlik oraz Eli Zapendowskiej, a nawet uczestniczyła w specjalistycznych zajęciach prowadzonych przez Kayah. Jej pierwszy numer zyskał uznanie w oczach jury konkursu RMF FM, a za produkcję muzyczną odpowiadał Jarosław Jasiek Kidawa, czyli muzyk grający na co dzień z zespołem Feel oraz Kasią Kowalską. Z piosenkarką współpracowali również gitarzysta Red Lips Łukasz Lazer oraz lider De Mono Marek Kościkiewicz. Z kolei w jej wideoklipach zagrali popularni aktorzy, tacy jak Piotr Mróz, Tomasz Ciachorowski czy Marek Kaliszuk.

Kate Dąbrowska angażuje się charytatywnie. Śpiewa dla kliniki Budzik i potrzebujących dzieci

Twórczyni od samego startu kariery ochoczo włącza się w przeróżne akcje pomocowe, uświetniając swoim śpiewem charytatywne wydarzenia organizacji SOS Wioski Dziecięce oraz wspomnianej już kliniki Budzik. Kobieta otwarcie zaznacza, że bezinteresowne wspieranie słabszych daje jej olbrzymią motywację do działania i stanowi dla niej główne paliwo napędowe.

Liczy się cel. Jeśli wiem, że pomagam przez swoje teksty i przez swoją muzykę innym ludziom, bez względu na to, czy będzie to może mniejsza garstka czy większa grupa ludzi i wniosę coś dobrego, to dla mnie ma to ogromny sens

Takie odczucia dotyczące charytatywnej aktywności opisała w wywiadzie sama piosenkarka.

Wokalistka doskonale zna swoją wartość na rynku muzycznym i celowo buduje wizerunek niezależnej artystki. „Mam silną osobowość i wspierające mnie bliskie osoby. Współpracuję z ludźmi, którzy wiele wnoszą do mojego rozwoju muzycznego” – podkreśla w rozmowie z mediami, a po chwili uzupełnia swoją wypowiedź: „Cała ta dobra energia i siła odzwierciedla się w moich tekstach. Poprzez nie chcę motywować, podnosić na duchu i przekazać w swojej muzyce to, co najlepsze”.

Kate planuje nową płytę. Szykuje materiał w stylu pop-rockowym

Piosenkarka zebrała rewelacyjne recenzje po wykonaniu utworu "Zachłysnę się" podczas prestiżowej, osiemdziesiątej ósmej Gali Mistrzów Sportu Przeglądu Sportowego i absolutnie nie zamierza robić sobie dłuższego urlopu. Artystka zapewnia swoich słuchaczy o nadchodzących dużych nowościach, a głównym celem na horyzoncie pozostaje wydanie pełnoprawnego studyjnego krążka.

Aktualnie jestem na etapie tworzenia kolejnych piosenek do płyty. Będzie miała ona charakter pop-rockowy

Powyższe plany muzyczne przedstawiła oficjalnie mediom Kate Dąbrowska.