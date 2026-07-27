Chadwick Boseman zmarł na raka. Kto go zastąpi jako Czarna Pantera? Kiedy premiera?

Marvel Studios potwierdza: kolejna część filmu "Czarna Pantera" nadchodzi. Twórcy ogłosili nie tylko datę planowanej premiery, ale również nazwisko aktora, który przejmie pałeczkę po śmierci Chadwicka Bosemana. Uwielbiany przez fanów z całego świata aktor odszedł niespełna sześć lat temu, a kinomaniacy zastanawiali się, czy seria będzie w ogóle kontynuowana bez niego w przyszłości.

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43-letni aktor odszedł 28 sierpnia 2020 roku w Los Angeles, po wyczerpujących zmaganiach z chorobą nowotworową. Choć podpisał kilkuletni kontrakt z Marvel Studios na dalszą pracę na planach filmowych jako T'Challa / Czarna Pantera, ostatecznie przegrał walkę z rakiem jelita grubego. W kultową postać wcielił się czterokrotnie, a ponadto - już po jego śmierci - w 2022 roku ukazał się film "Czarna pantera: Wakanda w moim sercu", w którym wykorzystano archiwalne nagrania z jego udziałem.

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Teraz przyszłość serii rozjaśniła się dla fanów. Czarna Pantera powróci w nowym wydaniu. Marvel Studios ogłosiło szczegóły podczas Comic-Conu w San Diego. Fabuła trzeciej części filmu będzie osadzona w dalszej przyszłości względem dwóch poprzednich: tytułowy bohater nie będzie bowiem T'Challą, a jego dorosłym już synem, znanym jako Toussaint.

Kto zagra główną rolę? Nową Czarną Panterą, kontynuującą dziedzictwo zmarłego Bosemana, został 32-letni aktor David Jonsson. Brytyjczyk zadebiutował na West Endzie, a popularność przyniósł mu m.in. serial "Industry". Zagrał też w jednym z filmów z serii "Obcy", zaś twórcy wybrali go do obsady kolejnej "Czarnej Pantery" dzięki występowi w filmie "Wielki marsz" - ekranizacji powieści Kinga. Reżyserem serii pozostaje Ryan Coogler.

"Czarna Pantera" 3 - kiedy premiera?

Marvel Studios nie ukrywa, że kontynuacja "Czarnej Pantery" będzie jednym z największych projektów nadchodzących miesięcy. Produkcja filmu będzie miała wyjątkowy charakter: całość zostanie zarejestrowana na tradycyjnej taśmie filmowej. Oficjalna data premiery w Stanach Zjednoczonych to 15 grudnia 2028 roku.

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