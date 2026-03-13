Paulina Gałązka to czarny koń "Tańca z gwiazdami". Widzowie pokochali ją za prawdę i umiejętności

Paulina Gałązka to prawdziwa kobieta-kameleon. Aktorka udowodniła to niejednokrotnie - zarówno na małym, jak i wielkim ekranie. To aktualnie jedna z najbardziej charyzmatycznych i lubianych postaci polskiej kinematografii. Umiejętności Gałązki zostały docenione nie tylko przez widzów, ale również jej kolegów i koleżanki z branży, co nie jest przecież normą. Talentem 36-latki zachwycali się m.in. Bogusław Linda czy Doda, z którą Gałązka pracowała na planie "Dziewczyn z Dubaju" - jednej z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat. Choć branża filmowa już dawno poznała się na jej talencie, wiosna 2026 roku przyniosła nowy rozdział w życiu zawodowym Pauliny. Gwiazda ekranu zamieniła plan filmowy na cekiny, parkiet i mordercze treningi w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Paulina Gałązka - podstawowe informacje

Paulina urodziła się 21 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Choć patrząc na jej dziewczęcą urodę, trudno w to uwierzyć, aktorka będzie świętować w tym roku 37. urodziny. Gwiazda kina ma ogromne wsparcie w swojej rodzinie. Jej mama, pani Eugenia, zaszczepiła w córce miłość do innych ludzi. Gałązka ze łzami w oczach w 2. odcinku "Tańca z gwiazdami" opowiadała o tym, jak jej rodzicielka, mimo samodzielnego macierzyństwa, dzieliła się tym, co miała z innymi potrzebującymi. Paulina ma też bliskie relacje ze swoją siostrą. Co ciekawe - wiele osób myśli, że siostrą Pauliny Gałązki jest Katarzyna Gałązka, również aktorka. Mimo wizualnego podobieństwa, nie są one spokrewnione.

Paulina Gałązka ma męża. Chroni jednak życie prywatne

Gałązka należy do grona tych gwiazd, które chronią swoje życie prywatne. Nie jest jednak tajemnicą, że Paulina od lat tworzy zgrany duet z mężem, którym jest Sindre Sandemo - norweski aktor, którego poznała na planie erialu "Pierwsza miłość". Para pobrała się w 2016 roku w Norwegii.

Paulina Gałązka jak Vanessa Udział w TzG to przełom

Kariera Pauliny Gałązki - z planu na parkiet

Zanim ogłoszono jej udział w 18. edycji "Tańca z gwiazdami", Paulina zbudowała imponujące CV. Przełomem była oczywiście jej rola Emi w "Dziewczynach z Dubaju", gdzie pokazała pełne spektrum emocji, od naiwności po wyrachowanie, jednak nie zaszufladkowała jej. Gałązka posiada w swoim portfolio inne ważne tytuły: "Kamienie na szaniec", "Klangor", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", "Znaki", "Na twoim miejscu" czy "Juliusz".