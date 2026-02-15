Paulina Biernat powiedziała "tak". Ten pierścionek błyszczy mocniej niż Kryształowa Kula

Gwiazda "Tańca z gwiazdami" wprawiła fanów w osłupienie nowiną o zaręczynach.

Tancerka, która na co dzień dba o rozwój osobisty innych, pochwaliła się błyskotką.

Serce Pauliny skradł Marcin Kikut, były reprezentant Polski w piłce nożnej.

Historia ich miłości właśnie weszła na zupełnie nowy poziom.

Walentynkowa niespodzianka Pauliny Biernat. Tancerka pokazała imponujący pierścionek

Paulina Biernat zaserwowała fanom walentynkową niespodziankę, której nikt się nie spodziewał. Widzowie kojarzą ją z sześciu edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie partnerowała takim osobowościom jak Michał Szpak, Artur Barciś czy Tomasz Zimoch, ale ostatnio tancerka postawiła na rozwój ducha, tytułując się trenerką świadomego stylu życia. Choć zazwyczaj jej media społecznościowe to świątynia zawodowego profesjonalizmu, tym razem postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. W sieci wylądowało nagranie z ukochanym, Marcinem Kikutem, a na pierwszym planie błyszczał dowód ich miłości. Wygląda na to, że Paulina wytańczyła sobie szczęście poza parkietem.

Kim jest wybranek tancerki? Marcin Kikut to znany sportowiec

Na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się nagranie, które nie pozostawia złudzeń – tancerka przyjęła oświadczyny. Nazywając swojego partnera "najcudowniejszym mężczyzną pod słońcem", Paulina Biernat oficjalnie potwierdziła zmianę statusu związku, dzieląc się przy tym niezwykle emocjonalnym wpisem.

Miłość nie jest dodatkiem do życia.Jest jego treścią.Nie przychodzi wtedy, kiedy ją poganiamy ani jej pragniemy.Przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy gotowi.Warto było czekać.Warto było ufać.Warto było wierzyć w miłość.Bo kiedy padło to jedno pytanie…serce odpowiedziało szybciej niż rozum. Powiedziałam tak.(Najcudowniejszemu mężczyźnie pod słońcem :)

Kim jest mężczyzna, który skradł serce tancerki? Marcin Kikut to postać doskonale znana fanom sportu. Jako piłkarz i reprezentant Polski zadebiutował w 2010 roku w meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie. Po zawieszeniu butów na kołku nie osiadł na laurach – z powodzeniem działa w branży hotelarskiej i biznesowej. Wygląda na to, że ten duet ma szansę na mistrzostwo świata w kategorii "szczęście".