Natalia Kukulska świętuje rocznicę ślubu z Dąbrówką. Pokazała sentymentalną fotkę

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka stanowią jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych duetów w polskim świecie muzycznym. Ich związek, trwający już wiele lat, jest przykładem udanej relacji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Opublikowane ostatnio zdjęcie sprzed lat, emanujące radością i miłością, wywołało lawinę pozytywnych komentarzy i życzeń od fanów oraz znajomych z branży.

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka razem od ponad ćwierć wieku

Po kilkuletniej znajomości Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się na początku 2000 roku. Muzycznie utalentowane małżeństwo doczekało się trojga dzieci, a w ostatnim czasie ich córka Anna nie tylko odnosiła duże sukcesy, ale też towarzyszyła rodzicom na publicznych wydarzeniach.

Jak zakochani wpadli sobie w oku? Poznali się już w 1997 roku. Dąbrówka współpracował z szalenie popularną wówczas córką Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego jako perkusista. Początkowo, była to czysto zawodowa i koleżeńska relacja. Wiele zmieniło się jednak podczas wyjazdu do USA.

"U nas wszystko zaczęło się latem 1999 roku na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Poleciałam na koncerty z moim zespołem, w którym na perkusji grał Michał. Znaliśmy się od dwóch lat, doceniałam jego warsztat. Lubiliśmy się, nic więcej. W USA panowały wówczas tak potężne upały, że poza koncertami siedzieliśmy w klimatyzowanym hotelu albo w basenie. Naszemu zbliżeniu pomogło to, że mieliśmy przestrzeń do wspólnego spędzania czasu i niekończących się rozmów. Zachorowaliśmy na siebie. I była to bardzo przyjemna choroba, która trwa" - mówiła artystka kilka lat temu w rozmowie z "Twoim Stylem".

Piosenkarka pokazała zdjęcie sprzed lat. Zachwytów nie brakuje

Właśnie do pobytów w Stanach Zjednoczonych świętująca 26-lecie ślubu wokalistka postanowiła wrócić pamięcią przy tej wyjątkowej okazji. Pokazała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Los Angeles, wykonane w 2002 roku, czyli z chwili, gdy miała 26 lat. Natychmiast pojawiło się wiele komentarzy z najlepszymi życzeniami z okazji rocznicy. Ciepłe słowa do cenionej pary artystów skierowali między innymi Maria Sadowska, Ralph Kaminski, Natalia Szroeder, Kinga Rusin czy Majka Jeżowska.

"Nasze zdjęcie z Miśkiem, gdy miałam 26 lat, a dzisiaj obchodzimy 26. rocznicę naszego ślubu. Za nami Hollywood, którego może nie udało się podbić, ale podbijamy cały czas stawkę, jeśli chodzi o nasz staż! A co!!! Piękna sprawa. Wierzę w nas..." - skwitowała Kukulska w instagramowym wpisie.