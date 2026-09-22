Interwencja w Toruniu. Policjanci przywrócili krążenie 70-latkowi

Policjanci z Torunia zauważyli nieprzytomnego mężczyznę

W sobotę 19 września 2026 roku funkcjonariusze z Grupy Szybkiego Reagowania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu udawali się na zaplanowaną odprawę. Podczas przejazdu ulicą Kościuszki mundurowi dostrzegli grupę osób zgromadzonych na chodniku wokół mężczyzny leżącego przy rowerze. Funkcjonariusze postanowili natychmiast sprawdzić sytuację i zatrzymali swój pojazd. Z informacji przekazanych przez świadków wynikało, że 70-latek chwilę wcześniej osunął się na ziemię i przestał oddychać.

Resuscytacja na ulicy Kościuszki i użycie defibrylatora AED

Mundurowi po dokonaniu oceny stanu mężczyzny uznali, że niezbędne jest natychmiastowe przywrócenie krążenia. O zdarzeniu powiadomiono dyżurnego, a funkcjonariusze przystąpili do uciskania klatki piersiowej nieprzytomnego 70-latka. W działania włączyły się również pracownice pobliskiej przychodni, które przyniosły na miejsce defibrylator AED. Policjanci wykorzystali to urządzenie podczas prowadzonej resuscytacji, co po krótkim czasie pozwoliło na przywrócenie oddechu u mężczyzny.

Pomoc medyczna dla 70-letniego rowerzysty

Po przywróceniu czynności życiowych 70-latek wymagał dalszej opieki medycznej. Funkcjonariusze monitorowali jego stan do czasu przyjazdu służb medycznych, a następnie przekazali go przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa. Policjanci Grupy Szybkiego Reagowania regularnie uczestniczą w szkoleniach obejmujących nie tylko trudne interwencje, ale także udzielanie pierwszej pomocy. W tej konkretnej sytuacji szybkość reakcji i właściwe działanie funkcjonariuszy miały istotne znaczenie, ponieważ przy zatrzymaniu krążenia liczyła się każda minuta.

Źródło: Policja.pl