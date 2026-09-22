Oszustwa w Poznaniu. Policja zatrzymała 31-latka i odzyskała część pieniędzy

Oszustwa metodą na pracownika banku na Grunwaldzie i Jeżycach

9 września 2026 roku na terenie poznańskich dzielnic Grunwald oraz Jeżyce doszło do dwóch zdarzeń, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat działania. Do poszkodowanych dzwoniły osoby podające się za pracowników banku i przekonywały ich, że ich zgromadzone środki są zagrożone. Rozmówcy byli informowani o rzekomym wycieku danych osobowych lub próbach zaciągnięcia na nich kredytu, co miało wywołać u nich poczucie niepokoju. Sprawcy nakłaniali swoje ofiary do wykonywania instrukcji, które oficjalnie miały służyć zabezpieczeniu oszczędności lub pomocy policjantom w zatrzymaniu przestępców.

Mieszkańcy Poznania stracili 180 000 zł

Jedną z ofiar oszustwa padł 83-letni poznaniak, który przekonany o konieczności ochrony swoich pieniędzy, wypłacił w trzech placówkach bankowych łącznie 80 000 zł. Mężczyzna zapakował gotówkę do papierowej torby i przekazał ją nieznajomemu w umówionym miejscu. W podobny sposób oszukany został 49-latek, którego straty wyniosły 100 000 zł. Poszkodowany wpłacił 50 000 zł do bitomatu, a kolejnego dnia zaciągnął kredyt na następne 50 000 zł i przekazał tę kwotę osobie odbierającej pieniądze. Funkcjonariusze wyjaśniają, że rolą tak zwanego odbieraka jest fizyczne przejęcie środków od ofiary i przekazanie ich dalej według poleceń organizatorów procederu.

Zatrzymanie 31-letniego obywatela Ukrainy

Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań–Grunwald, którzy po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów i zapisów monitoringu połączyli oba zdarzenia. Dzięki działaniom operacyjnym śledczy ustalili tożsamość oraz miejsce przebywania mężczyzny odpowiedzialnego za odbiór gotówki. 16 września 2026 roku na terenie poznańskiej Północy funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy. W toku prowadzonych czynności policjanci odzyskali 35 000 zł pochodzących z oszustw, a zatrzymany mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega przed oszustwami telefonicznymi

Mundurowi przypominają, że pracownicy banku nigdy nie dzwonią do klientów z poleceniem wypłaty gotówki, przekazania jej obcym osobom czy wpłaty środków do bitomatu. Urządzenia te umożliwiają zakup kryptowalut, co sprawcy często wykorzystują, przesyłając ofiarom kody QR, aby przejąć środki na kontrolowane przez siebie portfele. Policja podkreśla, że w przypadku odebrania podejrzanego telefonu najlepszym sposobem na ochronę oszczędności jest rozłączenie się. Ważne jest, aby nie ulegać presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom, bez względu na podawaną przez nich legendę.

Źródło: Policja.pl