Francja w półfinale ME siatkarzy. Z kim zmierzą się Trójkolorowi?

Gładkie zwycięstwo i pewny awans

Siatkarze Francji nie dali szans reprezentacji Rumunii podczas ćwierćfinałowego spotkania w Sofii. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) dla drużyny prowadzonej przez Andreę Gianiego. Dzięki tej wygranej Francuzi jako pierwsi zagwarantowali sobie miejsce w strefie medalowej tegorocznych mistrzostw Europy.

Dla francuskiego zespołu to powtórzenie rezultatu sprzed trzech lat, kiedy to również dotarli do półfinału kontynentalnego czempionatu. Wówczas musieli uznać wyższość rywali, przegrywając najpierw z Włochami 0:3, a następnie w meczu o trzecie miejsce ulegając Słowenii 2:3.

Kto będzie kolejnym rywalem?

W półfinale tegorocznego turnieju, który odbędzie się w Mediolanie, reprezentacja Francji zmierzy się z gospodarzem lub Skandynawami. Ich przeciwnikiem będzie zwycięzca spotkania Włochy – Finlandia. To starcie z pewnością dostarczy kibicom wielu emocji i wyłoni drugiego finalistę mistrzostw.

Tymczasem we wtorek o godzinie 18:00 do rywalizacji w ćwierćfinale przystąpi reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni, którzy bronią tytułu mistrzowskiego, zmierzą się z drużyną narodową Niemiec. Kibice z niecierpliwością czekają na występ podopiecznych Nikoli Grbicia.