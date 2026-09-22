Arek Kłusowski otwiera nową erę. Teledysk do "Bingo" z udziałem gwiazd

„BINGO” od Arka Kłusowskiego to zapowiedź długo wyczekiwanego, konceptualnego albumu artysty, którego premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Singiel stanowi preludium do projektu, który odważnie bierze pod lupę palące problemy społeczne: obsesję popularności, życie na pokaz, wszechobecny konsumpcjonizm oraz nieustanną potrzebę kreowania perfekcyjnej wersji siebie. Kłusowski stawia pytanie o wartość autentyczności w świecie, gdzie staje się ona dobrem luksusowym.

Gosia Andrzejewicz w teledysku Arka Kłusowskiego

Premierze singla towarzyszył teledysk, który od razu wzbudził duże zainteresowanie. Za jego reżyserię odpowiada Jakub Józefowicz, a za sugestywne zdjęcia Grzegorz Adach. W klipie gościnnie pojawili się Michał Marszał oraz Gosia Andrzejewicz, dodając produkcji wyjątkowego charakteru. Zarówno utwór, jak i teledysk są już dostępne na wszystkich wiodących serwisach streamingowych oraz platformie YouTube.

TZG Julia Wieniawa

Arek Kłusowski ma własną grę

Kampania promocyjna „BINGO” wykracza daleko poza tradycyjne playlisty. Aby w pełni oddać konceptualny charakter projektu, Arek Kłusowski wraz z zespołem przygotował szereg innowacyjnych działań. W ramach kampanii pojawiły się specjalne plakaty i instalacje, uruchomiono aktywny telefon, pod którym można przesłuchać fragment utworu, a także udostępniono dwie przeglądarkowe gry pixel-art, w których gracze mogą zbierać czarne winyle.