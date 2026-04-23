Partnerka Łukasza Litewki żegna go w poruszających słowach. "Dziś umarłam razem z tobą"

Tragiczny wypadek Łukasza Litewki. Poseł nie żyje

Czwartkowe popołudnie przyniosło dramatyczne wieści o śmierci Łukasza Litewki, 36-letniego posła Lewicy i znanego aktywisty z Sosnowca. Zginął on w wypadku w Dąbrowie Górniczej, jadąc na rowerze. Ze wstępnych informacji wynika, że w polityka uderzył samochód, którego kierowca nagle stracił przytomność i panowanie nad pojazdem. Mimo trwającej godzinę reanimacji, nie udało się uratować życia posła.

Nagłe odejście polityka wywołało w kraju ogromny smutek. Łukasz Litewka był powszechnie szanowany zarówno przez parlamentarzystów, jak i internautów. Zawsze powtarzał, że w pierwszej kolejności jest człowiekiem, a dopiero potem politykiem, a jego zaangażowanie w sprawy społeczne trwało na długo przed wejściem do Sejmu.

Litewka angażował się w pomoc na wielu polach: walczył o prawa zwierząt, wspierał osoby w kryzysie bezdomności i inicjował lokalne akcje pomocowe. Był twórcą społeczności TeamLitewka, zrzeszającej wolontariuszy gotowych nieść pomoc potrzebującym.

Partnerka żegna Łukasza Litewkę. Przejmujące słowa w sieci

Choć polityk był bardzo aktywny w internecie i na kilka godzin przed wypadkiem zamieścił swój ostatni wpis, pilnie strzegł życia prywatnego. Niedługo po wiadomości o jego śmierci głos zabrała jednak jego ukochana. Natalia Bacławska opublikowała w sieci ich wspólne zdjęcie, dołączając do niego pełne bólu słowa.

Dziś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę Cię kochać. Do zobaczenia - napisała partnerka Litewki.

W całej Polsce trwa fala współczucia dla rodziny i bliskich posła. Słowa żalu płyną od polityków, gwiazd, sportowców i ludzi kultury, którzy podkreślają niezwykłą zdolność Łukasza Litewki do jednoczenia ludzi ponad podziałami.

