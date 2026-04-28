Partner Olgi Frycz trafił do szpitala! Albert Kosiński po feralnym zdarzeniu pokazał zdjęcie z karetki

Partner Olgi Frycz tańczył w hicie Polsatu

Albert Kosiński to postać, którą sympatycy "Tańca z Gwiazdami" doskonale kojarzą z 18. edycji show. Tancerz dał się poznać jako ambitny i zdolny trener, jednak to jego życie prywatne budzi największe emocje w mediach. Wszystko za sprawą związku z aktorką Olgą Frycz, córką słynnego Jana Frycza. Początkowo para nie obnosiła się ze swoim uczuciem, ale z czasem ich relacja ujrzała światło dzienne i stała się gorącym tematem. Ostatnio w ich życiu nastąpiły ogromne zmiany, ponieważ powitali na świecie dziecko. Kosiński, dotychczas skoncentrowany na parkiecie, doskonale odnajduje się w roli zaangażowanego taty.

Wypadek Alberta Kosińskiego. Trafił na SOR

Po pożegnaniu z "Tańcem z Gwiazdami", gdzie Kosiński partnerował Izie Miko, tancerz zyskał więcej czasu dla rodziny. Mógł w pełni poświęcić się opiece nad nowo narodzonym synem oraz dwiema córkami aktorki z poprzednich relacji. Jednak Kosiński postanowił znaleźć też chwilę na inną sportową pasję. Niestety, udział w meczu piłki nożnej zakończył się dla niego niefortunnie.

Albert w ostatniej chwili dołączył do naszej drużyny i niestety miał zderzenie z przeciwnikiem. Czekamy na karetkę i będzie szycie. Już go nigdy nie będę namawiać na piłkę” - poinformował w mediach społecznościowych Kuba Nowosiński, były chłopak Marii Jeleniewskiej.

Warto dodać, że influencerka tańczyła w programie wiosną 2025 roku, a Kosiński był wówczas trenerem Adrianny Borek. Sam poszkodowany tancerz również odezwał się do fanów, publikując na InstaStory zdjęcie prosto z ambulansu.

Taxi na dzisiejszy wieczór. Spokojnie, nic strasznego się nie stało. Trochę łuk brwiowy rozcięty - napisał Kosiński.

Nieco później udostępnił kolejną fotografię, na której widać już jego opatrzoną twarz.

Uważajcie na siebie. Dobranoc - skwitował krótko.

