Ile to jest 48:6×4!+0:8+5=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Często skupiamy się jedynie na dbaniu o kondycję fizyczną - chodzimy na siłownię, biegamy, pływamy, staramy się zdrowo odżywiać. Zapominamy jednak, że nasz mózg, ten niesamowity organ odpowiedzialny za wszystko, co robimy, myślimy i czujemy, również potrzebuje regularnego treningu. Podobnie jak mięśnie, mózg, jeśli nie jest stymulowany, może tracić swoją sprawność i witalność. Dlatego też, aby zachować jego bystrość, elastyczność i witalność na długie lata, ćwiczenie go jest absolutnie kluczowe! Jednym z najskuteczniejszych sposobów na trening umysłu są matematyczne łamigłówki i zagadki. Rozwiązywanie problemów, analizowanie wzorów czy szukanie logicznych zależności rozwija zdolności analityczne i wspiera procesy poznawcze. Tego typu aktywność jest ściśle związana z dziedziną, jaką jest matematyka, która od wieków uznawana jest za doskonałe narzędzie kształtujące logiczne myślenie.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Nie trzeba od razu sięgać po skomplikowane równania matematyczne, nawet najprostsze działania, które wymagają od nas wysiłku umysłowego, znakomicie się do tego sprawdzą. Wicie już, ile to jest 48:6×4!+0:8+5=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

48:6×4!+0:8+5=? - rozwiązanie krok po kroku

Każde działanie matematyczne obliczamy pamiętając o kolejności działań (najpierw silnia, potem mnożenie i dzielenie od lewej do prawej, a na końcu dodawanie):

Krok 1: Rozpoczynamy od obliczenia silni:

4!=4⋅3⋅2⋅1=24

Wyrażenie przyjmuje postać:

48:6×24+0:8+5

Krok 2: Kolejnym krokiem jest wykonanie dzielenia i mnożenia (od lewej do prawej):

48:6=8

8×24=192

Krok 3: Następnie przechodzimy do kolejnego dzielenia:

0:8=0

Krok 4: Teraz wykonujemy dodawanie:

192+0+5=197

Poprawna odpowiedź: 197

Udało wam się uzyskać prawidłowy wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!