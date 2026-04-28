Dua Lipa zachwycona polskimi pierogami. Gwiazda niespodziewanie zawitała do Warszawy

Dua Lipa to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w świecie muzyki pop. Ma za sobą trzy udane ery muzyczne, a jej koncert na Open’erze w 2024 roku był jednym z najważniejszych momentów całego festiwalu. Wokalistka zaliczyła wówczas triumfalny powrót po tym, jak jej występ zaplanowany dwa lata wcześniej został w ostatniej chwili odwołany ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Dua Lipa w Warszawie. Niespodziewanie odwiedziła Polskę!

Fani artystki byli rozczarowani, gdy na liście krajów "Radical Optimism Tour" zabrakło Polski. Jedna z fanek wypomniała to nawet piosenkarce podczas koncertu w Pradze, gdzie - swoją drogą - zaprezentowała się w duecie z Ewą Farną. Choć Dua Lipa rzadko odwiedza nasz kraj, ma z nim pewne związki. Zaledwie kilka dni temu pojawiła się w Warszawie, gdzie - jak donoszą źródła - realizowała kampanię reklamową. Przy okazji znalazła czas, by odwiedzić kilka lokalnych miejsc i spróbować polskiej kuchni. Na jej liście znalazły się m.in. pierogi oraz tradycyjne słodycze.

Dua Lipa poleca pierogi

Weekend w Warszawie musiał upłynąć artystce w bardzo miłej atmosferze, bo postanowiła odnotować go na swoim profilu na Instagramie. Piosenkarka zamieściła w mediach społecznościowych tzw. "photodump", czyli serię zdjęć ze stolicy Polski, a także wspomniała o swojej wizycie na stories. Wykonawczyni hitu "Levitating" doceniła przede wszystkim polskie pierogi. Na udostępnionych przez nią fotografiach znalazło się również miejsce dla kultowych cukierków marki Wedel.