Dua Lipa zachwycona polskimi pierogami. Gwiazda niespodziewanie zawitała do Warszawy

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-28 12:51

Dua Lipa niespodziewanie zawitała do Polski, gdzie nie tylko realizowała nowy projekt, ale również spróbowała polskiej kuchni. Artystka szczególnie mocno doceniła pierogi. Wspomniała o nich na swoim profilu na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 80 milionów fanów.

Dua Lipa w Warszawie Dua Lipa w Warszawie Dua Lipa, Ewa Farna Dua Lipa, Ewa Farna
Dua Lipa to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w świecie muzyki pop. Ma za sobą trzy udane ery muzyczne, a jej koncert na Open’erze w 2024 roku był jednym z najważniejszych momentów całego festiwalu. Wokalistka zaliczyła wówczas triumfalny powrót po tym, jak jej występ zaplanowany dwa lata wcześniej został w ostatniej chwili odwołany ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Dua Lipa w Warszawie. Niespodziewanie odwiedziła Polskę!

Fani artystki byli rozczarowani, gdy na liście krajów "Radical Optimism Tour" zabrakło Polski. Jedna z fanek wypomniała to nawet piosenkarce podczas koncertu w Pradze, gdzie - swoją drogą - zaprezentowała się w duecie z Ewą Farną. Choć Dua Lipa rzadko odwiedza nasz kraj, ma z nim pewne związki. Zaledwie kilka dni temu pojawiła się w Warszawie, gdzie - jak donoszą źródła - realizowała kampanię reklamową. Przy okazji znalazła czas, by odwiedzić kilka lokalnych miejsc i spróbować polskiej kuchni. Na jej liście znalazły się m.in. pierogi oraz tradycyjne słodycze. 

Dua Lipa poleca pierogi 

Weekend w Warszawie musiał upłynąć artystce w bardzo miłej atmosferze, bo postanowiła odnotować go na swoim profilu na Instagramie. Piosenkarka zamieściła w mediach społecznościowych tzw. "photodump", czyli serię zdjęć ze stolicy Polski, a także wspomniała o swojej wizycie na stories. Wykonawczyni hitu "Levitating" doceniła przede wszystkim polskie pierogi. Na udostępnionych przez nią fotografiach znalazło się również miejsce dla kultowych cukierków marki Wedel. 

Dua Lipa
Galeria zdjęć 10
Dua Lipa