Lamine Yamal z dziewczyną w Saint-Tropez. Influencerka zaskoczona

Saint-Tropez to jeden z najbardziej elitarnych i kosztownych kurortów na świecie. Jak wynika z relacji w mediach społecznościowych, Lamine Yamal oraz Ines Garcia dotarli na Lazurowe Wybrzeże prywatnym odżutowcem. Na miejscu zakochani zatrzymali się w prestiżowym obiekcie hotelowym, gdzie powitały ich rozsypane płatki róż na podłodze pokoju. W sieci błyskawicznie pojawiły się materiały z ich wyjazdu, przedstawiające m.in. czułości na plaży, wspólne aktywności fizyczne czy chwile wypoczynku.

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21-letnia twórczyni internetowa rodem z Andaluzji chętnie publikuje kadry z luksusowej podróży. W jednym ze wpisów pokazała zdjęcie trenującego piłkarza, dołączając do niego wymowny komentarz: „Idę na masaż, a tu zastaję to...”. Influencerka zasugerowała w ten sposób, że pobyt we Francji służy nie tylko rozrywce, ale i budowaniu formy przed nadchodzącymi rozgrywkami. Zamieściła również ujęcia z boiska, kwitując je zdaniem: „Tak naprawdę nie jesteśmy na wakacjach”.

Relacja piłkarza z Inés Garcią wyszła na jaw 20 maja 2026 roku, kiedy to oboje pojawili się na pożegnalnej kolacji zamykającej sezon FC Barcelony. Choć wcześniej przyłapano ich w Grecji, przez długi czas nie komentowali oficjalnie plotek o swoim uczuciu. Spekulacje uciął dopiero mundial, podczas którego influencerka dopingowała Yamala z trybun. Co więcej, celebrytka brała udział w celebracji triumfu Hiszpanów nad Argentyńczykami bezpośrednio na boisku.